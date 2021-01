Pět pokusů na tři výhry. Vlastně čtyři pokusy, protože kolos zdolat kolos z Nymburka se rovná spíše zázraku. Košíkáři ústecké Slunety dostali po sérii čtyř porážek v řadě, která vygradovala domácí ostudou s Kolínem, jasný úkol. Vyhrajte do konce základní sezóny minimálně tři utkání, jinak bude zle!

Pokus číslo jedna? Poslední Olomoucko. Doma. S novou posilou Lukášem Stegbauerem. Zdánlivě nejsnazší způsob, jak úspěšně odstartovat. Ovšem pozor. Zaprvé - basketbal je složitá hra plná týmových souher, systémů, rotací a akcí. Jen stěží se dá předpokládat, že Stegbauer se za několik málo dnů, či spíše hodin, stane plnohodnotně platnou posilou. Zadruhé - nad starty střelecké opory a kapitána Spencera Svejcara, stejně jako nad mozkem hry, rozehrávačem Michalem Šotnarem,. se stále vznáší otazníky a není vůbec jisté, zda do zápasu zasáhnou.

Výběr Antonína Pištěckého tak bude muset spoléhat nejen na pár zbylých opor v čele s Peckou či Autreym, ale především na přidanou hodnotu dravého mládí. Právě to musí v době, kdy Slunetě teče do bot, konečně zabrat a ukázat trenérovi, že má právo na minutáž v nejvyšší soutěži.

Podobně je na tom i Olomoucko, které se topí u dna tabulky. Do Nymburka odešel jeho nejlepší střelec Lukáš Palyza, cizinci se v kádru střídají jako den a noc. Jediným držákem, který už od začátku sezóny doplňuje úzkou českou rotaci, je Srb Bezbradica, i Moravané tak spoléhají na dravé mládí.

„Netradičně nás čekají dva zápasy v řadě. Ve středu doma a v sobotu na hřišti soupeře. Pokud chceme atakovat v tabulce pozice, které jsme si před sezónou určili, pak je jasné, že toto dvojutkání musíme zvládnout. Všichni hráči musí nechat na hřišti naprosto vše. Agresivita v obraně po celých čtyřicet minut musí být základním stavebním kamenem našeho výkonu! Pro nás je to malé play off, a tak k tomu musíme všichni přistoupit," zdůraznil před zápasem Pištěcký, jenž potřebuje do svých hráčů konečně dostat energii a entuziasmus, které zatím týmu chybí.

„Nedaří se nám, musíme ze sebe sundat tu deku. Čeká nás dvojutkání s posledním Olomouckem a to prostě musíme a hlavně chceme zvládnout. Čekám bojovný basketbal s maximálním nasazením," prohlásil jeden z mladíků týmu Jan Maděra.

O tom, zda on i jeho spoluhráči naplní plánované předpoklady, bude jasno pozdě večer, duel totiž kvůli televiznímu zápasu Nymburka s Děčínem začíná až ve 20 hodin.