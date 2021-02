Dva dny po nečekaném konci Antonína Pištěckého oznámili ústečtí basketbalisté jeho nástupce. Na lavičce Slunety stane Jan Šotnar, bývalý kouč prvoligových Litoměřic a bratr rozehrávače Michala Šotnara, jenž skončil na severu Čech spolu s Pištěckým.

Jan Šotnar (v civilu) během angažmá v Litoměřicích je novým koučem ústecké Slunety. V pozadí Alexandr Novák, který nyní u ústeckého klubu působí jako asistent trenéra. | Foto: Deník / Karel Pech

Ještě o tři roky mladší lodivod, než byl Antonín Pištěcký, působil v prvoligových Litoměřicích, díky čemuž zná mladé ústecké hráče. Letos mají do Slavoje vyřízené střídavé starty například Johan Haiblík či Jan Karlovský. "Je to samozřejmě jedna z výhod, ale pro jeho angažování jsme se rozhodli spíše proto, že je to další mladý ambiciózní trenér, který se vzdělává a Litoměřice už mu možná byly trochu malé," uvedl generální manažer Slunety Tomáš Hrubý.