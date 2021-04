Sluneta po sérii tří výher drží první pozici o jednu výhru před Hradcem a dvěma právě před Svitavami. „Ve Svitavách nás čeká těžké utkání s velmi dobrým soupeřem. My jsme však posilněni vítězstvím v derby a celkově výsledky v nadstavbové části. Chceme udělat další krok k prvenství v nadstavbové skupině a zvítězit,“ má jasno trenér Pand Jan Šotnar. „Je před námi hodně těžké utkání, víme, že to jsou střelci a nesmíme je nechat rozstřílet, jinak budeme mít velký problém,“ doplnil svého kouče Jan Maděra.

Pokud Severočeši uspějí, a zároveň Děčín porazí v domácím prostředí Hradec Králové, může Šotnarův výběr slavit sedmou příčku a tedy nejlepší výchozí pozici do předkola.

Záležet bude nejen na tradičně skvělém výkonu amerického dua D.J. Hanes a Lamb Autrey, ale také na stále se lepšícím Tuckerovi Haymondovi, jenž posílil Slunetu v únoru. "Ukázal, že po koronaviru se začíná dostávat do formy, kterou potřebujeme. Má na to ještě 14 dní, kdy začnou zápasy v předkole. Samozřejmě v obraně ještě občas nějaké prvky chybí, jelikož s námi není tak dlouho, ale jsem si jistý, že se do toho dostane. S Děčínem nám jednoznačně pomohl," líčil po vítězném derby Šotnar.

Rostoucí forma vytáhlého střelce se mu hodí, play-off totiž přinese náročné zápasy v poměrně rychlém sledu. Ústecký kouč přesto nemá obavy, že by relativně úzká rotace opor toto období neustála. "Ještě se nám uzdravuje Martin David, což je další plus. U nás ale není tajemstvím, že hra stojí na pěti, šesti oporách, které pak doplňuje ten zbytek. Třeba Lamb Autrey odehrál v derby tuším 39 minut, ale pokud chceme hrát naši hru, tak tam tito hráči zkrátka musí být. Ačkoliv lavička dokáže naši hru pozvednout, což jsem rád, protože i ty největší hvězdy si musí odpočinout."