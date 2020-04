Anulace výsledků znamená, že letošní sezóna bude v historických análech chybět. "Předsednictvo Českomoravského svazu hokejbalu projednalo vývoj aktuální situace v ČR, týkající se pandemie onemocnění COVID-19 a na svém telekonferenčním jednání rozhodlo o ukončení všech hokejbalových soutěží ročníku 2019/2020," stojí v oficiálním prohlášení. "Všechny výsledky soutěžního ročníku 2019/2020 všech soutěží a kategorií jsou tímto rozhodnutím anulovány. Žádný z týmů napříč soutěžemi na základě výsledků dosud odehraných utkání nepostupuje ani nesestupuje do jiné soutěže a není stanoveno konečné pořadí týmů v tabulce jednotlivých soutěží. Zařazení družstev do soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 provedou příslušné řídící orgány soutěží," píše se dále.

ELBA I KILLERS SOUHLASÍ

Deník oslovil nejvýše hrající kluby z okresu, ty se současným rozhodnutím souhlasí. "Aktuální situaci respektujeme, vzhledem k jejímu vývoji se to asi dalo čekat. I proto s tímto rozhodnutím souhlasíme," řekl trenér ústecké Elby Jan Fedák. Ten zároveň nastínil další plány jeho celku. "Už teď probíráme různé alternativy, jak budeme pokračovat, až se opatření uvolní. Bavíme se s hráči o jejich osobní motivaci a zájmu pokračovat. Je ale jasné, že se celý plán letní přípravy musí překopat. Určitě se sejdeme dříve, než loni, a ta příprava bude odlišná," dodal.

"Já s tímto rozhodnutím také souhlasím. Kdyby se dohrávalo play-off nebo celkově sezóna v nějaké okleštěné formě, nemuselo by to být úplně férové. Určitě by to našemu sportu nepomohlo," přidal svůj pohled kouč druholigových Killers Litoměřice, kteří jsou nejvýše postaveným zástupcem v litoměřickém regionu. "Samozřejmě nás to mrzí, protože jsme měli sezónu dobře rozjetou (4. místo, pozn. autora), ale nedá se nic dělat. O to lépe se můžeme připravit na další sezónu. Zdraví je přednější."