"Bohužel je to tak," potvrdil nejčernější obavy trenér ústeckých basketbalistů Antonín Pištěcký. David se zranil v domácím zápase proti Opavě, kde po faulu protihráče špatně došlápl a nebyl už ani schopen odházet trestné hody. V tu chvíli ještě nikoho nenapadlo, že ačkoliv na nohu ihned nemohl došlápnout, bude to tak vážné.

"Nyní má odlehčenou sádru a za deset dnů má kontrolu. Čekáme na další výsledky," přiblížil Pištěcký aktuální situaci. Pokud by se potvrdily nejhorší scénáře, sezóna by pro nadějného mladíka, který chytil skvělou formu, skončila. "Jdeme od kontroly ke kontrole, já věřím v optimističtější scénáře a v to, že by se třeba na začátku dubna mohl vrátit do plného zápasového zatížení," doufal kouč Slunety.

Tomu tak přibyly další vrásky, mimo hru je totiž kvůli zranění ruky také Dalibor Fait, jenž utrpěl zranění proti Grazu stejně, jako Jan Karlovský, který už je ale v pořádku. Na závěr roku si tak ústečtí košíkáři vybrali opravdu kopec smůly. "Zatím nikoho nehledáme, uvidíme, zda Davidovu minutáž dokáží nahradit hráči, kteří nyní tolik nehráli. Pokud to tak nebude, nevylučuji, že se po někom poohlédneme," přidal Pištěcký odpověď na otázku, zda bude aktuálně čtvrtý tým nejvyšší soutěže hledat náhradu.

"Mrzí mě to zejména proto, že se v posledních týdnech dostal do skvělé formy a stal se pro nás důležitým hráčem," zalitoval šéf ústecké lavičky na závěr. Pro Davida tak jde o další smolný moment v kariéře, v mládí totiž několikrát utrpěl zlomeninu levé ruky, v níž má dodnes šrouby, a hrozilo, že s basketbalem bude muset skončit. Nyní budou snad prognózy optimističtější a fanoušci snad brzy uvidí šikovné křídlo zpět na palubovkách.