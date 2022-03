„Jsem samozřejmě rád za vítězství, vyvíjelo se to velmi dobře a skončilo to špatně. Byl bych rád, kdyby to dopadlo na konci lépe," nebyl spokojen se závěrem zápasu Ladislav Pecka. "Pro nás je to ale historický úspěch a snad z nás spadne tlak a můžeme si další fázi užívat o to víc," přál si.

"Velká pochvala týmu," neskrýval radost z úspěchu domácí kouč Jan Šotnar. "Můžeme ještě zabojovat o čtvrté místo, těšíme se na play-off,“ dodal.

Čtvrtou příčku by Ústí urvalo v případě, že by v posledním kole zvítězilo v Opavě, zatímco Kolín by prohrál s Brnem, případně pokud by se ve vzájemné minitabulce sešly Ústí, Kolín a Pardubice. První dva týmy mají shodnou bilanci (18 výher, 17 porážek), Pardubice mají zápas k dobru a bilanci 16-18.

Basketbal, KNBL, nadstavba A1:

SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha 93:82 (29:15 54:34 74:54)

Ústí: Autrey 22, Svejcar 18, Pecka 16, Joseph a Johnson po 8, Fait a Spencer po 6, Haiblík 5, Karlovský 4

USK Praha: Mangas 31, West 13, Farský 11, Švec a Štěrba po 9, Macháč 4, Fuxa 3, Vlk 2

Trojky: 16/4 -35/9. Trestné hody: 19/15 – 19/13. Doskoky: 46 - 36. Diváci: 540.