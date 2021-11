Místo klasických 12 jich totiž zapsali pouze jedenáct, k sehrání soutěžního zápasu však musí nastoupit minimálně sedm hráčů. Jelikož ale podle klubového webu hradeckého celku čtyřem hráčům vyšel pozitivní test na covid-19 a pátý hráč ulehl s antibiotiky, nedosáhnou Východočeši požadované kvóty.

Sokoli se na svém webu za vzniklé komplikace soupeři sice omluvily, generální manažer Slunety Tomáš Hrubý přesto zuřil. „To, co se občas v KNBL děje, je opravdu smutné. Absolutní amatérismus klubu pokrytý vedením soutěže, je do nebe volající. Klub, který dodržuje pravidla a snaží se v této nelehké době minimalizovat rizika plynulosti chodu nejvyšší soutěže, byl potrestán, a klub, kterému je chod a prestiž KNBL očividně jedno, si pouze mne ruce. Je smutné, že se musí bojovat i mimo hřiště a to rozhodně ne fair play stylem. Vůbec bychom neměli problém, kdyby to bylo kvůli covidu, ale je to proto, že profesionální tým KNBL nemá ani dvanáct hráčů na soupisce.“

Severočeský celek má tak už dvě odložená ligová utkání, navíc se účastní Alpe Adria Cup, do budoucna ho tak čeká našlapaný program. V nejbližším duelu přivítá ve středu v 18 hodin právě ve zmíněném evropském poháru slovenskou Prievidzu.