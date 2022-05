"Nemám rád řeči typu pojďme si to užít, ale ať už letošní sezóna skončí jakkoliv, bude brána jako úspěšná. I kdybychom skončili čtvrtí, bude to obrovský úspěch, ale samozřejmě nikdo z nás nemá rád prohry, takže chceme Nymburk alespoň jednou porazit," pokračoval.

S tím souhlasil také druhý nejlepší ústecký střelec Dalibor Fait. "Vždycky, když s Nymburkem hrajeme doma, a ženou nás fanoušci, tak věřím tomu, že s nimi můžeme hrát vyrovnaně a alespoň jednou je porazit. Čtyřikrát by to samozřejmě byla pohádka, ale ta už se asi nesplní," nedělal si iluze.

Přesto podle něj není semifinálová účast metou, na níž by mělo Ústí ztroskotat. "Nejsme na konci cesty, ta pokračuje, cílem je vyhrát 3. místo a ještě vylepšit letošní úspěch." S jeho slovy souhlasil i Šotnar, který může nasadit korunku své vizitce ve druhé sezóně na lavičce Slunety. "Uděláme všechno pro to, abychom získali medaili. V žádném zápase do konce sezóny nebudeme favorit, ale rozhodně nebudeme někoho šetřit a uděláme maximum, abychom si nakonec pověsili na krk medaili."

NYMBURK? JINÁ ÚROVEŇ

Ačkoliv Severočeši proti sedmnáctinásobnému mistrovi ligy hrají na krev, v některých ohledech zkrátka nestačí. Přispívá k tomu i fakt, že hegemon nepolevuje ani v době, kdy už se zápas zdá rozhodnutý. "Můžete vidět sami, že vedou o dvacet bodů, a stejně dřou do poslední vteřiny," řekl Fait.

K důrazu Středočechů zejména na obranné polovině se vyjádřil také Šotnar. "Je to evropská obrana, rozhodčí pískají evropský basket a my na to nejsme zvyklí. O to je to tvrdší, je to agresivnější, ve třetím zápase nás zlomily dva zisky Kuby Tůmy po agresivním pressingu v době, kdy jsme dotahovali, ale pokud chcete porazit Nymburk, musíte hrát perfektně celý zápas," nevymlouval se.

"Snažíme se na každé utkání vymyslet něco navíc proti Nymburku jak v obraně, tak v útoku. Před třetím zápasem ráno jsme měli na tréninku nácviky nějakých útočných situací, z nichž měl pak třeba Spencer Svejcar otevřené střely, ale takové systémy si nacvičíte tři, čtyři, a útoků za zápas máte třeba šedesát, takže potom je to i o celkovém konceptu, který máme my na úrovni TOP české ligy, ale u Nymburku je to evropský formát," nastínil úroveň, s níž jeho celek soupeří.

DOVOLENOU NEZÁVIDÍ, STAČÍ GRIL U MANAŽERA

Ani do možná posledního střetnutí celé série ale ústecký lodivod neplánuje žádné úlevy pro své opory. "Hráči by mi ani neodpustili, kdybychom nastoupili do zápasu s tím, že budeme šetřit síly na boj o bronz. Samozřejmě pokud uvidíme v závěru, třeba jako ve třetím střetnutí, že už není šance na výhru, tak tu máme dost mladých kluků, kteří si zaslouží dostat svou šanci, chceme je nechat hrát, ale jinak do toho jdeme naplno."

Ústí postoupilo do bojů o medaile poprvé v historii, i Fait potvrdil, že to je především díky skvělé chemii v kabině. "Překvapilo mě to. Všichni, včetně Američanů, jsme skvělá parta, hecujeme se i při trénincích, sedíme si jako celý tým. Není to o individualitách," vylíčil.

Ačkoliv tak Sluneta bude vůbec poprvé v historii končit sezónu až téměř na konci května, tedy o 30 dnů později, než bývalo na severu Čech zvykem, Šotnar to bral s nadhledem. "Někteří kluci už měli naplánované jiné věci na toto období, ale vím, že nikomu dovolenou nezávidíme. Každý jsme rád, že ještě hrajeme, a když koukáme třeba na hráče Pardubic, kteří už jsou někde u moře, rozhodně bychom s nimi neměnili. Těší nás, že si můžeme užít ještě dva, tři týdny společně, cítíme se tak na každém tréninku, videorozboru, cestě na zápas nebo regeneraci, atmosféra je pohodová. Určitě to není tak, že bychom se sešli po třetí semifinálové porážce a koukali na sebe nevraživě. Pokusíme se náš sen posunout ještě dál. Neříkám, že bychom brečeli, kdyby série o bronz nevyšla, ale rozhodně bychom byli zklamaní. Medaili chceme. Stejně, jako nám nikdo nevěřil před sérií s Kolínem, kdy jsme vyhlašovali, že chceme postoupit, tak máme stejný cíl i nyní."

A jaká je motivace za bronzové medaile? "Žádný výlet do Las Vegas zatím slíbený nemáme, ale manažer dal do placu grilovačku u něj na zahradě, pokud získáme bronz, tak snad aspoň tohle splní," uzavřel se smíchem Fait.