Po prvním kole, kdy ústeckou Slunetu reprezentoval Ladislav Pecka a Děčín David Žikla, byli Válečníci pátí, Ústí sedmé. Rozehrávač celku z krajského města Michal Šotnar však nasázel 59 bodů, což mu vyneslo třetí příčku v rámci 2. kola a Slunetu posunulo na celkových 98 bodů.

„Byla to pro mě nová zkušenost. Rozhodně to není tak jednoduché, jak to vypadá, protože veškerá pozornost směřuje jen na vás. Navíc když víc než měsíc nemáte v ruce míč, je to ještě těžší,“ popsal své pocity Šotnar. „Doufám, že Houši ve třetím kole také zaboduje a posuneme se v tabulce ještě výš.“

Jen o bod zpět je zatím šestý Děčín, Šimon Ježek 49 body podpořil 48 bodů Žikly.

Druhé kolo ovládl opavský šutér Luděk Jurečka, druhý skončil Martin Nábělek. Oba jsou i v čele celkového pořadí, třetí je vítěz 1. kola Štěpán Svoboda. Šotnar je čtvrtý, Ježek devátý, Žikla jedenáctý, Peckovi stačilo 39 bodů z 1. kola na prozatímní 15. příčku.

Ve třetím kole, které se koná už dnes, budou za Severočechy pálit Pavel Houška respektive Filip Kroutil. Přímý přenos vysílá opět od 17.30 server TVCom.

Jak stříleli severočeši a jak ostatní:

Michal Šotnar (SLUNETA Ústí): bilance z čáry trestného hodu 17/9 (9 bodů), z trojek 25/15 (45 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 59 bodů



Šimon Ježek (BK ARMEX Děčín): bilance z čáry trestného hodu 17/11 (11 bodů), z trojek 25/11 (33 bodů), z půlky 5/1 (5 bodů) – celkem 49 bodů



2. kolo:

1. L. Jurečka (Opava) 79 (18/17, 28/19, 5/1), 2. M. Nábělek (Ostrava) 71 (18/12, 29/18, 5/1), 3. M. Šotnar 59, 4. A. Číž (Kolín) 51 (17/12, 28/13, 5/0), 5. Š. Ježek 49, 6. O. Sehnal (USK) 48 (15/9, 27/13, 5/0), 7. O. Peterka (H. Králové) 48 (16/10, 25/11, 5/1), 8. K. Švrdlík (Pardubice) 48 (16/10, 26/11, 5/1).* o pořadí na 6. – 8. místě rozhodla pomocná kritéria