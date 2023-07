Jak jste se k této příležitosti vůbec dostal?

Všichni asi víme, že po deseti letech skončil u národního týmu Ronen Ginzburg a s ním i jeho trenérský tým. Osloven byl hlavní kouč Diego Ocampo, který si s sebou přivedl i jednoho španělského asistenta. Česká basketbalová federace pak vybírala druhého, takže mě oslovil Jiří Welsch. Na takovou nabídku nešlo jinak, než bez váhání souhlasit.

„Když Slunetu oslovila federace, jestli uvolníme Honzu do nároďáku mužů na pozici asistenta, neváhal jsem ani minutu. I když to je pro klub částečná komplikace, my to zvládneme, protože Honza si tento kariérní posun zaslouží.Samozřejmě i nadále zůstává hlavním trenérem našeho A týmu,“ řekl k celé situaci generální manažer Ústí Tomáš Hrubý

Zelenou jste dostal i od svého ústeckého zaměstnavatele…

Jsem rád, že mi generální manažer Slunety Tomáš Hrubý v této příležitosti nebránil. V polovině srpna bych měl být zpět, Američané se k nám připojují až poté, takže je těžší to spíš časově skloubit s rodinou. Jsou to ale pozice, které musí člověk občas obětovat, pokud chce růst. Věřím, že to bude pro všechny strany nakonec fungující model.

V národním týmu povedete mimo jiné také Spencera Svejcara, který dostal po obdržení českého občanství první pozvánku do reprezentace. Těšíte se?

Samozřejmě že ano! Jsem rád, že budeme znovu spolupracovat, i když to bude v trochu jiné rovině. Já budu asistentem trenéra a i Spencer asi nebude v hlavní roli jako nováček reprezentačního kempu. Ale mám ho rád i jako člověka, takže je fajn, že se znovu potkáme v jednom týmu.

Jak dlouho bude vaše mise u reprezentace trvat?

Máme dva cíle, jeden je střednědobý a jeden dlouhodobý. Tím prvním je kvalifikace na ME 2025 se současnou generací, tedy s hráči jako jsou Tomáš Satoranský či Honza Veselý. Dlouhodobým cílem pak je generační obměna týmu. Já osobně mám podepsanou smlouvu na 2 roky, ale věřím, že bude po dobrých výsledcích prodloužena a budu se moct účastnit i toho dlouhodobého cíle.

Povedete i hvězdu z NBA Tomáše Satoranského nebo Jana Veselého…

Je to jedna z věcí, proč jsem byl z té nabídky tak nadšený. Tato generace získávala úspěch za úspěchem včetně 6. místa na MS a já jsem nesmírně šťastný, že se mohu k takovému týmu připojit. Dalším plusem je samozřejmě spolupráce s Diegem Ocampem, který trénoval v nejvyšší španělské soutěži. Koukat takovému kouči pod ruce je pro mladého trenéra, jako jsem já, který se stále učí, fantastická zkušenost.