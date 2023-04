Už dnes se rozhoří čtvrtfinále play-off Kooperativa Národní basketbalové ligy. Vstoupí do něj také oba severočeští zástupci, tedy Děčín a Ústí nad Labem. „Do série jdeme s odhodláním postoupit,“ velí rázně trenér Slunety Jan Šotnar.

Sluneta Ústí - Kolín, nadstavba KNBL 2022/2023. Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Ten ale ví, že na jeho celek nečeká jednoduchý úkol. „Při pohledu na soupisku Pardubic je jasné, že tenhle tým se nebude chtít po brzkém vypadnutí z Českého poháru i Adria Cupu spokojit pouze s ligovým čtvrtfinále. Očekávám, že proti nám bude stát motivovaný a dobře připravený soupeř s kvalitní a širokou soupiskou,“ tuší ústecký lodivod tuhou bitvu.

„Na druhou stranu bude na Pardubice určitě větší tlak než na náš tým, čehož budeme chtít využít hned v prvních utkáních na půdě soupeře. My se cítíme ve velmi dobré formě, během pauzy jsme se dobře připravili. V týmu zůstalo dost hráčů, kteří zažili loňský historický postup do semifinále a umí se v těchto soubojích orientovat,“ odhaluje možné klíče k úspěchu.

Pardubice - Ústí, čtvrtfinále play-off KNBL 2022/23Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Bude to opět tvrdá, ale také taktická bitva. Naštěstí jsme se vyhnuli předkolu play-off, takže jsme měli čas zkonsolidovat síly, což by mohl být důležitý faktor, protože Pardubice mají širší rotaci, a pokud by se série zase rozhodovala až v 7. zápase, byl by soupeř ve výhodě. Věřím, že jsme na bitvu připraveni a jdeme do ní s jasným cílem – postoupit," přidává další odhodlaný pohled z kabiny křídelník Spencer Svejcar.

Série odstartuje dnes a zítra v Pardubicích, naopak Děčín hostí doma Ostravu.