„Paradoxně to byl první hráč, kterého jsem při výběru viděl, ale nejprve jsem ho odmítl. Nechtěl jsem skočit hned po první nabídce. Po týdnu hledání jsem se k němu ale dostal znovu a nakonec jsem si vybral právě jeho. Asi sem patřil,“ popsal trochu komplikovaný výběr Šotnar.

Ostatně ani pro něj to nebylo jednoduché, skauting prováděl vůbec poprvé. „Bylo to pro mě nové, agenti posílali jednu nabídku za druhou a každý hráč se jevil jako Michael Jordan. Vybrat to nejlepší v poměru cena a výkon bylo těžké.“

Nakonec ale zvolil dobře, byť mu na chvíli zatrnulo. „Úvod po koronaviru měl rozpačitý, až jsme si sami říkali, jestli to je vůbec ta náhrada, kterou jsme hledali. Pak se ale rozjel, poslední zápasy měl famózní a ukázalo se, že je to skvělá posila,“ ulevilo se Šotnarovi, kterýjednal i s jinými plejery. „Byli dva nebo tři, ale byla to spíše probíhající jednání, nebyli jsme blízko dohodě.“

Právě Haymond se nakonec ukázal jako jedna z klíčových person. V obou zápasech proti Svitavám odehrál přes 33 minut, konto soupeře zatížil 13, respektive 17 body. I díky střelecké explozi proti Hradci Králové, jemuž nasázel 35 bodů, se dostal na solidní průměr přes 15 bodů na zápas. „Společně s Rakočevičem a Autreym byl klíčovou postavou, která nás přenesla přes Svitavy,“ pokýval hlavou ústecký lodivod.

Kromě vynikajících výkonů má ale vlasatý Američan i další klady. „Nechtěli jsme si pokazit týmovou chemii, takže jsme potřebovali hráče, který je dobrý i charakterově. To splnil nad očekávání, je to chytrý kluk, který se podle mě neztratí ani mimo basketbal,“ uvedl Šotnar.

Ten dokázal za dva a půl měsíce uzdravit Slunetu, která tápala a zoufale potřebovala nový impuls. „Nechci se nijak povyšovat, ale když jsem přicházel, byli jsme desátí a tým na tom byl opravdu špatně. Osmé místo nevypadá nijak zářivě, ale za mě osobně je to vzhledem k okolnostem skvělý výsledek. Podle mě jsme předváděli ve skupině A2 nejlepší výkony a postup do play-off přes silné Svitavy je třešnička na dortu,“ pravil sebevědomě.

Za odměnu ho teď čeká Nymburk, takřka nepřemožitelný hegemon. „Je radost s nimi hrát, protože jste vždy svědky basketbalu špičkové úrovně. Porazit je je senzace, ale my jsme posílení postupem přes těžkého protivníka a určitě si to nepůjdeme jen odehrát,“ nebál se slovutného soupeře.

Přesto k němu chová obrovský respekt a zápasy proti gigantovi, který se probojoval do Final 8 Ligy mistrů, bere jako obrovskou školu. „Mají skvělé hráče, ale navíc mají dva nejlepší trenéry v lize. Amiel i Sekulič jsou pojmy evropského formátu a moje první konfrontace s nimi pro mě byla vysoká škola. Já jsem hrál dámu a oni šachy,“ vzpomněl na první mač na lavičce Slunety. „Je to ale další zkušenost a hrozně se na to těším. Můžeme hrát absolutně bez nervů, protože není co ztratit, to bude naše výhoda. Zkusíme riskovat a vymyslíme něco, abychom je potrápil,“ vzkázal.