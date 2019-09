Jen posledních deset dnů a pak ostrý start. Volejbalistům a basketbalistům začne už příští sobotu nejvyšší tuzemská soutěž a dění v ústeckém sportcentru Sluneta tomu náležitě odpovídalo. Na palubovce a v posilovně se střídali zástupci obou sportovních odvětví. Zpestřením navíc bylo dopolední oficiální focení SKV Ústí nad Labem.

„Už se nám to blíží, za chvilku je to tady,“ říká klidným hlasem trenér ústecké volejbalové party Jakub Salon (na snímku) po úvodní úterní tréninkové dávce. Při rozhovoru sleduje poslední okamžiky střeleckého drilu košíkářských Pand.

Dneska hostíte Kladno, příští týden máte v generálce pražské Lvi a jde se na to!

Do začátku sezony máme ještě co dělat. Dneska chystáme takový společný trénink s Kladnem. Pak si zahrajeme zápas.

Na čem musíte ještě nejvíce zapracovat?

Na souhře. Čtyři ze šesti lidí v základní sestavě jsou noví. Navíc musíme nahradit nahrávače Luboše Bartůňka. To je těžký úkol, navíc se jedná o citlivý post. Máme tady Američana Zachary Daniela Melchera a Jana Kasala z Velkého Meziříčí.

Kanadský blokař Marc Wilson se stěhoval do Karlovarska. V týmu nebude pokračovat smečař Vít Bartůněk a ani cizinci – brazilský smečař Dhionathan De Silva Willyan a smečař z Albánie Redjo Koci. Není změn moc?

Wilson s Bartůňkem dostali atraktivní nabídky, tam nešlo nic dělat. Na dalších postech jsme se rozhodli vsadit na jiné hráče.

Jak jste je vybíral?

Nabídka je přes různé manažery a agentury široká. V potaz musíte brát ekonomické možnosti. Kvalitních českých hráčů není tolik, tak musíte koukat v zahraničí.

Pomohlo vám, že jste působil u reprezentace a máte i jiné kontakty?

Shodou náhod jsem při srazu národního týmu viděl chilského smečaře Vicente Parraguirru. Věděl jsem, že bude končit na univerzitě a nakonec jsme se dohodli. Přiletěl v pátek, už s námi byl na turnaji u Berlína, kde jsme sehráli těžké zápasy.

Jak se posily z ciziny jeví?

Myslím, že by měli potvrdit, že na extraligu mají.

S přípravou jste spokojen?

Byla klasická. První část fyzická, od přelomu srpna a září s míčem.

Jaké ambice máte?

Chceme navázat na loňskou účast v play off a hrát volejbal, který se bude divákům líbit.

Začínáte v Liberci, derby hned na úvod!

Rozebírali jsme to s trenérem Michalem Nekolou na reprezentačním srazu a na první zápas se už těšíme. I když bude hned proti jednomu z největších favoritů a venku.

Kdo bude vedle Liberce patřit k aspirantům na titul?

Nahoře bude silná čtyřka Liberec, Budějovice, Kladno, Karlovarsko. Dobrá bude Ostrava, ambice má Příbram. Extraliga bude hodně zajímavá, ještě vyrovnanější.