Ústí n. L. - Hokejbalisté ústecké Elby prožívají rozpačitý vstup do nového ročníku extraligy. Po čtyřech odehraných zápasech balancují na hraně play-off, hned třikrát ale hráli venku, navíc mají zápas k dobru.

Hokejbalisté Ústí. Foto: Miroslav Vlach. | Foto: Deník / Vlach Miroslav

„I letos je soutěž nesmírně vyrovnaná, každý bod z venku tak bude mít cenu zlata,“ řekl po výhře 4:3 v prodloužení na hřišti KOVO Praha trenér Elby Jaroslav Pavlík. Přesto podle něj tým bod ztratil. „Domácí porazili v prvním kole Pardubice, takže před utkáním bychom asi dva body brali, sedm minut před koncem jsme ale vedli 3:1 a měli jsme další šance na to, definitivně rozhodnout,“ mrzelo kormidelníka Ústí. „Za těchto okolností je to zbytečná ztráta jednoho bodu,“ postěžoval si.

DOMA JSOU ÚSPĚŠNÍ

Pavlíkův celek je zatím až osmý s pouhými pěti body, je však fér připočítat tomu několik vlastností. Ústečtí odehráli tři ze čtyř duelů na hřištích soupeře, navíc mají o jeden či dva zápasy méně než ostatní celky.

„V Plzni, která je jedním z favoritů soutěže, jsme prohráli těsně o jediný gól. Zápas to byl vyrovnaný,“ vzpomněl trenér ústeckých hokejbalistů na úvod soutěže na boj na hřišti prozatímního lídra. Jeho tým pak prohrál v Mostě, kde mu to ale dlouhodobě nejde. „Hrají na provizorním hřišti v Březně, které nesplňuje extraligové parametry. Přesto znovu dostali výjimku, což nechápu,“ neskrýval rozhořčení při dalším pohledu zpět. „Nechci se na to ale vymlouvat, prostě nám to tam nesedí, prohráli jsme tam i loni.“

V domácím duelu pak porazili Rakovník, o zápase v Praze již byla řeč. „Rakovník sem přijel ve stejné pozici, jako jsme byli my. Z obou stran to bylo hodně opatrné, oběma týmům šlo o hodně,“ hodnotil zatím jediné domácí utkání, v němž Elba zvítězila 2:0. „Nám se povedlo vyhrát, za což jsme nesmírně rádi. Doma musíme sbírat body! Každý další z venku bude příjemným bonusem,“ zopakoval na závěr.