Je mu 10 let a už má před sebou sportovní vrchol, na který se řada závodníků nikdy nedostane. Antonín Vršínský si díky svým výsledkům v závodech Spartan Race v kategorii 9- 11 let vybojoval nominaci na MS v těchto závodech, které se uskuteční v polovině srpna v Číně.

"Tonda je hodně aktivní dítě, vyzkoušel už hodně sportů od atletiky, přes basket a hokej až po házenou, které se začal tento rok věnovat. Nejradši jezdí na kole, bruslích nebo motorce," přibližuje jeho maminka Sonia Vršínská, která spolu se svým manželem Tomášem pořádá už jedenáctým rokem Letní příměstské tábory na inline bruslích v Ústí nad Labem a v Děčíně. Právě z Ústí nad Labem rodina Vršínských pochází, momentálně ale staví dům kousek od Děčína.

"V červnu jsme dostali e-mail, že se náš syn umístil mezi deseti nejlepšími závodníky ve své kategorii ve střední Evropě, a tak máme jedinečnou příležitost reprezentovat Českou republiku na této prestižní události," pokračuje Vršínská ve vyprávění.

K závodům Spartan Race je přitom přivedla náhoda. S bruslemi se totiž účastní i Bezva festu, kde měl své stanoviště i zmínění závod. "Tonda se do něj přihlásil se svými sourozenci, protože si to chtěli vyzkoušet a získat trifectu. To znamená, že se během roku musí zúčastnit tří závodů a za každý dostanou třetinu medaile. Zatím za sebou mají dva, v Hradci nad Moravicí a v Brně, z nichž se kvalifikoval na zmíněný šampionát," dodává pyšná maminka.

Celá akce je ale poměrně nákladná a všichni závodníci si hradí cestu, ubytování a další poplatky sami. I proto se rozhodla rodina založit sbírku na serveru znesnaze.cz, kde už vybrala více než tři čtvrtiny částky, kterou není schopná sama doplatit. "Budeme rádi za každého, kdo nám přispěje jakoukoliv částkou a pomůže Tondovi splnit sen v podobě reprezentace naší země," uzavírá matka nadaného sportovce.

PŘISPĚT DO SBÍRKY MŮŽETE ZDE