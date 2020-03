O ČEM JE ŘEČ

V anketě hodnotili v anonymním dotazníku čeští či slovenští hráči dvanácti klubů z nejvyšší soutěže pět různých aspektů na stupnici od jedné (nejhorší) do pěti (nejlepší). Řešila se celková spokojenost s fungováním klubu (Sluneta 2,3), spokojenost s krytím v případě zranění (1,0), spokojenost s fyzio péčí (1,6), s dopravou a stravováním při venkovních zápasech (1,6) a s včasným placením výplat (2,2). Ankety se zúčastnilo 97 hráčů, což činí průměr 8 na klub. Podle slov předsedy ČBHA Pavla Pumprly přišlo z ústeckého klubu právě osm dotazníků, ve Slunetě je aktuálně devět hráčů české národnosti.

Z ankety jste vyšli ve čtyřech z pěti aspektů jako nejhorší celek ligy. Jedná se o velké poškození klubu?

Minimálně v jednom bodě této ankety se cítíme velice poškozeni. Předně bych chtěl říct, že jsme se na zasedání Asociace ligových klubů dohodli, že ČBHA není rovnocenným partnerem ALK, její jednání totiž musejí mít nějaká pravidla. Nemůže se stát, že si někdo vytvoří nějaký graf či tabulku a bez komunikace s druhou stranou ji pustí do světa.

Vy jste prý už mluvil s předsedou ČBHA Pavlem Pumprlou, jak konverzace probíhala?

V první řadě jsem myslel, že výsledky této ankety zůstanou hlavně mezi asociací a manažery klubů. Nebráníme se zveřejňování těchto informací, nemáme co skrývat, ale musí to mít nějakou konstrukci. To načasování v době, kdy se jedná o nových smlouvách hráčů, není úplně vhodné. Znovu podotýkám, že se bavíme o jednom z grafů, nikoliv o všech.

O jaký bod, s nímž jste tak výrazně nespokojeni, se jedná?

O platovou morálku klubu a to, zda chodí hráčům včas výplaty (Ústí druhé nejhorší za Kolínem, pozn. autora). Už jsem to říkal několikrát a ta situace stále platí, výplaty u nás chodí pravidelně. Za sedm let se možná dvakrát nebo třikrát stalo, že se to zpozdilo třeba o pět dnů, ale to jsme avizovali dopředu. I náš majitel se proti tomuto tvrzení tvrdě ohradil. V současné chvíli máme vyplacené všechny hráče, dokonce i agenty všech cizinců a nikomu nic nedlužíme. Že má náš klub špatnou platební morálku je tedy lež.

Čím si tedy takové výsledky vysvětlujete? Podle ČBHA hlasovalo z Ústí osm hráčů…

Samozřejmě jsem to s hráči probíral a zarazilo mě, že na mou přímou otázku co se tedy děje, byla odpověď ‚Nevím.‘

Nemůže to být třeba špatnou interpretací otázek?

I to je možnost. Ankety jsou v pořádku, hráči mají možnost se vyjádřit, co jim vadí, ale proč je tam jen pět otázek a ne třeba deset? Proč se neřeší, které kluby svým hráčům dluží, nebo je dokonce dá se říct neplatí? Takový graf tam není. Nikdo také nezveřejní, že i přes situaci, která teď je kolem koronaviru, jsme se s hráči gentlemansky dohodli na nějaké zlaté střední cestě a neukončili jim předčasně smlouvy tak, jako se to děje v některých jiných klubech či sportech.

Nebojíte se, že by to mohlo mít dopad na podpis smluv s hráči?

Nevím, zda to je účelově zveřejněno právě v době, kdy kluby jednaní s hráči o nových smlouvách, znovu však opakuji, že nemáme co skrývat a že rozhodně nekritizujeme všechny body této ankety. Samozřejmě víme, že v některých odvětvích jsme vyšli špatně zaslouženě, ale i kdybychom vyšli skvěle, tak to nebudeme účelově vytrhávat a někde s tím machrovat. Věřím, že hráči, s nimiž jednáme nebo budeme jednat, nebudou koukat na takovéto rádoby ankety, a vezmou v potaz další věci. Zázemí klubu, to, že se posouváme pořád dopředu, že je basketbal v Ústí sportem číslo jedna a podobně.

Co říkáte dalším bodům? Výrazná nespokojenost byla s krytím v případě zranění.

Na rovinu říkám, že klub hospodaří s tím, co má, a hospodaří dobře. Nechceme se pouštět do žádných harakiri, na které nemáme prostředky. Ano, ve Španělsku či jiných evropských zemích to funguje tak, že je-li hráč dlouhodobě zraněný, je mu vyplácena třeba i plná mzda po celou dobu rekonvalescence, ale to zkrátka nejde všude.

Takže připouštíte, že v tomto může být nespokojenost hráčů oprávněná?

Já bych byl rád, kdyby hráči zohledňovali i jiné faktory. My se s hráči snažíme mluvit, vše je o komunikaci. Samozřejmě, že mohou jít do Evropy, do lepších klubů za většími penězi, nikdo jim přeci pistoli u hlavy nedrží a všichni zde smlouvy podepsali dobrovolně. Mrzí mě ale, že se nekouká i na jiné aspekty.

Co tím máte na mysli?

Třeba zázemí klubu. Prostor, kteří zde hráči dostávají v hale, jaké zde mají bydlení. Snažíme se jim nabídnout co nejlepší podmínky, protože si jich vážíme.

Jakou váhu tedy vy osobně této anketě případně ČBHA přikládáte?

Já si myslím, že za všechno hovoří jejich příspěvek na sociálních sítí o koronaviru (viz boxík dole, pozn. autora), ten je zcela mimo realitu.

OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ ČBHA KE KORONAVIRU

ČBHA na svém Facebooku v polovině března uvedla, že ačkoliv rozumí vážnosti současné situace i všech následků, po konzultaci s kapitány všech týmů Kooperativa NBL dospěla asociace k názoru, že by bylo vhodné počkat do konce vyhlášeného stavu nouze, a poté znovu vyhodnotit situaci. To podpořila argumenty, že se hráči mohou nadále připravovat a po uplynutí zmíněné doby by byl čas na dohrání soutěže. „Máme za sebou téměř osm měsíců poctivé práce na hřišti a považujeme za velmi obtížné představit si, jak zahazujeme celou tuto práci bez jakéhokoliv výsledku. To vše samozřejmě za předpokladu, že to všeobecná situace umožní,“ stojí v prohlášení ze 14. března.

Pod příspěvkem však na výzvu svého spoluhráče Theodora Dlugoše reagoval kapitán Kolína Adam Číž, který uvedl, že ho nikdo nekontaktoval a na nic podobného se ho neptal.

Reagoval také manažer české reprezentace Michal Šob, jenž uvedl: „Jaký byl poměr hlasování? Cizinci musí do pondělí (16. března) opustit ČR, jinak tu budou zavření a nikdo neví do kdy. Vedení ligy je nerozhodné, kluby se tak rozhodly po své ose (poměrem 8/2, 2 kluby se zdržely vyjádření názoru) a snaží se cizince do pondělí dostat ze země, bez ohledu na středeční výsledek ALK. Všichni chtějí pokračovat, ale za aktuální situace to není z mého úhlu pohledu ani lidsky možné.“