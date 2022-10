„Za mě velice povedené utkání, konečně jsme prolomili černou sérii porážek a v útoku ukázali, co v nás je," řekl po utkání dvacetiletý mladík.

Slunetu táhl s 32 body skvělý Svejcar, jenž je od začátku sezóny ve skvělé formě. „Pro nás je to skvělé vítězství z mnoha důvodů," oddechl si domácí kouč Jan Šotnar. "Je to první výhra v sezóně, po nepovedeném startu to bylo těžké utkání na hlavu, ale zvládli jsme to nadmíru dobře. Poprvé jsme dokonce překonali hranici 70 bodů," těšila ho střelecká produktivita.

Basketbal, KNBL 5. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - Královští sokoli 110:77 (34:20, 62:44, 83:65)

SLUNETA Ústí: Svejcar 32, Martin 20, Pecka 15, Johnson 13, Haiblík 9, Karlovský a Callahan po 8, Gabriel 3, Maděra 2

Královští sokoli: Šturanovič 23, Mandalinić 17, Peterka, Kábrt a Goga, všichni po 10, Dvořák.

Trojky: 30/14 – 14/3 Trestné hody: 17/12 – 30/18 Doskoky: 46 - 28 Osobní chyby: 25 - 18 Diváci: 620