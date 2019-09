Zatímco srbský smečař Nebojša Janukovič a americký nahrávač Zachary Daniel Melcher se už s týmem sehrávají, čilský smečar Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos do teď plnil reprezentační povinnosti a připojí se v pátek.

„Mančaft je svou kvalitou postavený hodně úzce, osm devět hráčů odpovídá extraligové úrovni, ostatní jsou junioři. Zatím nám chybí čilská posila, na kterou hodně spoléháme,“ vyhlíží šéf klubu Miroslav Přikryl přílet čilského reprezentanta Villalobose. Ten do nového působiště dorazí v pátek po úspěšné Copě Américe, na které Čile vybojovalo bronz.

„Byl hráčem základní sestavy, což nám dává naději, že má dobrou kvalitu. Posily zatím plní naše představy, které odpovídají to finanční síle klubu. Uvidíme, jak se to projeví v konkurenci ostatních týmu,“ říká boss SKV. „Víme, že letos došlo k výraznému přísunu zahraničních hráčů do extraligy. Už loni jsme to obdivovali a letos jich bude ještě víc. Kvalita se zvedá, což přináší obrovské nároky na finance. Jsem zvědavý, jak dlouho ústecký klub bude schopen to udržet, teď na to taktak máme.“

Ve středu se Ústí mělo představit doma s německým týmem TSV Giesen Grizzly, ale soupeř zápas odřekl ze zdravotních důvodů. Další prověrkou tak bude víkendový turnaj v Německu. Soupeři Čechů budou Netzhoppers z předměstí Berlína a Berlin Recycling Volleys.