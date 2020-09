Netradičně v sobotu nastoupí doma fotbalisté Ústí, kteří vyzvou Chrudim. Hned dvakrát se doma utkají florbalisté, sekundovat jim budou i ženy Florbal Ústí, které si zahrají jednou na Slunetě a jednou v Krupce. Zajít můžete také na prvoligový futsal či americký fotbal, na své palubovce hrají i basketbalisté Slunety. Pokud je vám i toto málo, třeba vás zaujmou nižší soutěže hokejbalistů či házenkářek.

KAM ZA SPORTEM:

FOTBAL:

FNL: FK Ústí n. L. – Chrudim (sobota 18.00)

I. A třída: Chuderov – Černovice (sobota 10.45), Libouchec – Proboštov, Střekov – Dobroměřice (sobota 16.30)

I. B třída: Vaňov – Unčín, Hostovice – Chlumec (so 13.00)

II. třída: Chuderov B – Trmice (Trmice 13.30), Malečov – Velké Chvojno (sobota 16.00), Petrovice – Povrly (sobota 16.30), Velké Březno – Přestanov (neděle 16.30), Neštěmice B – Sebuzín, Mojžíř B – Chabařovice (neděle 16.30)

III. třída: Svádov-Olšinky B – Sebuzín B, Telnice – Trmice B (sobota 14.00), Tisá – Povrly B, Skorotice – Velké Březno B (sobota 16.30), Brná B – Chabařovice B (neděle 16.00), Lokomotiva Děčín – Valtířov (neděle 16.30)BASKETBAL, KNBL: SLUNETA Ústí – H. Králové (ne 18.00)

HOKEJ, I. LIGA:

Slovan Ústí – Prostějov (pondělí 16.00)

FUTSAL, FUTSAL LIGA:

Rapid Ústí – Inter. Plzeň (po 19.30)

AMERICKÝ FOTBAL, PADDOCK LIGA:

Blades Ústí – Vysočina Gladiators (neděle 15.00, Svádov)

FLORBAL, I. LIGA:

Muži: Florbal Ústí – Start98 (sobota 19.00), Florbal Ústí – České Budějovice (pondělí 14.00)

Ženy: Florbal Ústí – Soběslav (sobota 14.30), Florbal Ústí – Týn (neděle 15.30, Krupka)

HOKEJBAL:

1. regionální liga: Coma Team – Elba Ústí B (sobota 13.00)

I. OHBL: Warriors Chlumec – Kings Teplice (sobota 14.45), Sharks Neštěmice – Foreads Ústí (sobota 16.30), Desperados Ústí – Ještěři Ústí B (neděle 9.00), Warriors Chlumec – Trnovany (neděle 11.00)

HÁZENÁ ŽENY, 2. LIGA:

Spartak Ústí – Havlíčkův Brod B (so 18.00, hala Kr. Březno)



HRAJÍ TAKÉ VENKU:

FOTBAL:

Krajský přebor: Litoměřicko – Brná (so 14.00)

I. A třída: Klášterec n. O. – Neštěmice (sobota 16.30)

I. B třída: Bohušovice n. O. – Svádov-Olšinky, Česká Kamenice – Mojžíř (sobota 13.00)

VOLEJBAL, EXTRALIGA:

Karlovarsko – SKV Ústí (so 18.00)

HOKEJ, I. LIGA:

Frýdek-Místek – Slovan Ústí (so 17.00)

HÁZENÁ 2. LIGA:

Košutka Plzeň – Chemička Ústí (so 16.00)

STOLNÍ TENIS ŽENY, EXTRALIGA:

Hodonín B – SKP Sever Ústí (pá 18.00), Hodonín A – SKP Ústí (sobota 10.00)