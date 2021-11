Severočeši vstoupili do utkání na palubovce aktuálně šestého celku chorvatské nejvyšší soutěže výborně a díky výborné střelbě za tři body se drželi prakticky celý první poločas v mírném vedení. Po změně stran ale balkánský celek, v jehož dresu nastoupil také Štefan Sajin, jenž se minulý rok objevil na zkoušce i v dresu Slunety, skóre otočil, a do poslední periody šel s pětibodovým náskokem.

V závěrečné desetiminutovce se oba celky přetahovaly o vedení, ve vyrovnané koncovce rozhodla nejprve přesná střela Lamba Autreyho, jenž minutu před koncem poslal svůj tým do vedení 75:74, a byť při dalším útoku, po neúspěšné akci domácích, ztratil míč, vítěznou střelu Škrljeva v posledních sekundách zhatil parádním blokem Delvon Johnson.

"Od počátku šlo o vyrovnané utkání, ve kterém jsme si v první půli pomohli úspěšnými trojkami. Hrálo se hodně tvrdě, rozhodování sudích bylo poněkud nestandardní, ale jsem rád, že jsme to zvládli a připsali si výhru, která nás posunula k postupu do další fáze," liboval si ústecký kouč Jan Šotnar, jenž dal prostor všem devíti hráčům, s nimiž Sluneta na dvojzápas k Jadranu vyrazila. "Celý tento balkánský trojzápas v pěti dnech bude velice náročný, zvlášť v té úzké rotaci, kterou tu máme. Trápí nás nějaká zranění, ale musíme se s tím vypořádat," odkázal na zbývající duel ve Slovinsku po cestě domů, kde Ústí hned v neděli čeká odveta proti Škrljevu.

Šotnarovo týmu se tak vyplatilo vyrazit na zápas o den dříve, Ústí totiž dorazilo na pobřeží nedaleko Rijeky už v úterý večer, ve středu dopoledne absolvovalo v hale svého soka předzápasový trénink. "Určitě nám to pomohlo, podobné to bude i v Lublani," dodal lodivod Slunety s tím, že jeho tým se do dějiště dalšího duelu, vzdáleného necelé dvě hodiny jízdy, vydal ihned po středečním zápase a ve slovinské metropoli tak bude mít dva dny na přípravu.

Souboj s místním celkem, jenž je ve skupině po třech zápasech rovněž neporažený, startuje v pátek ve 20 hodin. Oba týmy ale mají víceméně zaručený postup, neboť Škrljevo i Prievidza mají k dispozici už pouze jediné utkání. Vzhledem k tomu, že při rovnosti bodů rozhoduje skóre, musela by Sluneta (+42) dvakrát výrazně prohrát s Lublaní, a zároveň i co nejvyšším rozdílem v neděli doma se Škrljevem (-7). S největší pravděpodobností tak bude páteční bitva spíše soubojem o první místo, který bude mít pokračování 7. prosince na severu Čech.

Dílčí úspěch slaví také druhý severočeský zástupce, Děčín, který sice doma zdolal Šenčur (Slovinsko) 86:83, ovšem jeho postup už je v rovině hodně divokých teorií a matematiky. Válečníci (-59) musí v každém případě zvítězit v odvetě v Šenčuru, k postupu by pak potřebovali dvě porážky Interu Bratislava (Vídeň a Šenčur) a zároveň výhru Vídně nad Šenčurem. Pokud Šenčur (-5) ve zbylých dvou duelech dvakrát zvítězí, nebo uhraje minimálně jednu výhru Bratislava (+25), museli by svěřenci Tomáše Grepla vyhrát ve Slovinsku závratným rozdílem, aby dokázali skóre oproti svým oponentům otočit ve svůj prospěch.

Basketbal, Alpe Adria Cup, skupina D:

Škrljevo - Sluneta Ústí nad Labem 74:75 (16:20, 38:43, 62:57)

Nejvíce Škrljevo: Barnjak 22, Sajin 19, Jelenkovic 13, Rajcic 10

Ústí: Pecka 21, Autrey a Alston 16, Svejcar 14, Johnson 6, Karlovský a Fait 4, David a Bohuslav 0

Trojky: 27/6 - 20/11. TH: 12/10 - 8/8. Doskoky: 34 - 30. Diváci: 50.