Opona se zatáhla, fantastické dvouleté představení Pavla Houšky v dresu Ústí na závěr bohaté kariéry končí. Bez úklonu, bez fanfár. „Už jsem potřeboval změnu,“ vylíčil vnitřní pocit jako hlavní důvod s tím, že odchod po anglicku mu nevadí. Těší se především na volné víkendy a více času, který bude moci věnovat rodině. Jako úspěšný absolvent Fakulty sociálně ekonomické na ústecké univerzitě se v civilním životě určitě neztratí. Právě UJEP je nyní i jeho novým zaměstnavatelem, pracuje zde jako tajemník. A co basketbal? „Možná nějaká soutěž na žízeň,“ nevyloučil zápasy za béčko Slunety.

Kdy ve vás uzrálo rozhodnutí skončit a co bylo hlavním prvkem, který rozhodl?

S myšlenkou na konec jsem si pohrával už poslední dva roky. Výborná spolupráce s Tondou jako trenérem, super kolektiv a celkově, jak se nám dařilo, ale mé rozhodnutí oddálily. Klíčovým prvkem, který rozhodl pro konec, byl asi fakt, že už jsem potřeboval změnu.

Kdyby sezónu nezastavil koronavirus a hrálo se třeba do poloviny května, dal byste ještě sezónu?

Ne.

Řada fanoušků si přála, ať pokračujete, byl jste oporou, hrálo to ve vašem rozhodování roli? Na vrcholu totiž neumí končit každý…

Hlavní roli hrály moje vnitřní pocity. Probrali jsme to doma a učinili nějaké rozhodnutí. Jen by mě zajímalo, kdo řekl, že končím na vrcholu (úsměv).

Generální manažer Tomáš Hrubý prohlásil, že byste nedokázal hrát třeba deset, patnáct minut, že potřebujete být lídrem. Je to pravda? Je i tohle věc, která hrála roli, protože postupující věk, bez urážky, se zkrátka zastavit nedá a 30 minut za zápas už by tělo nevydrželo?

Tak třeba v Nymburku jsem měl výrazně nižší minutáž, takže si myslím, že jsem si za kariéru prošel takřka všemi rolemi. To, jakou bych měl popřípadě další roli v týmu, jsem až tak dalece neřešil. V první řadě vás to musí bavit a naplňovat a to mi přišlo, že už se ze mě trochu vytrácelo.

S trenérem Pištěckým jste velcí kamarádi, nepřemlouval vás? Takového hráče asi nechce ztratit žádný kouč.

Samozřejmě jsme se o tom spolu bavili. Je to inteligentní člověk, řekl jsem mu svoje pocity a on moje rozhodnutí plně respektoval.

Jednou už ta otázka padla – končíte tak nějak „potichu“, bez fanfár, vlastně bez posledního zápasu. Nemrzí vás to trochu?

Osobně se necítím na nějaké velké loučení. Rád odejdu po anglicku.

Máte za sebou dvacet basketbalových let. Jaké byly?

Byly to roky, na které budu s radostí vzpomínat. Roky plné zábavy, adrenalinu a skvělých lidí.

S basketbalem jste začínal poměrně pozdě a přivedla vás k němu v podstatě náhoda, že?

Ano, začal jsem na přelomu 16 a 17 let. Dřív jsem dělal řadu jiných sportů, ale náhoda tomu dala, že jsem se dostal k basketbalu. Potkali jsme se s Tondou Pištěckým na autobusáku. Zeptal se, jestli nechci zkusit basket a zbytek už asi znáte.

A čím to, že jste se přesto vypracoval v tak dobrého hráče?

Odpověď je naprosto jednoduchá, měl jsem v životě štěstí na spoustu super lidí, kteří mi s tím pomohli.

Ústí je jistě srdeční záležitost, ale z Děčína máte medaile, z Nymburka tituly. Kdybyste měl vybrat jeden moment, který považujete v kariéře za ten nejlepší, který by to byl?

Narození mých dvou dětí.

Přešel jste k civilnímu zaměstnání, děláte tajemníka na univerzitě. Jak změnu vnímáte? Přeci jen asi musíte vstávat podstatně dříve a pracovat déle, než dva tréninky denně, na druhou stranu budete mít volné víkendy, čas na rodinu, tělo si odpočine…

Změna to pro mě je, je to nový impuls. Zatím mě to baví a naplňuje. Co se týče srovnání času basketbal a zaměstnání, tak je to hodně relativní. Každé má svoje. A volné víkendy s rodinou, přáteli? K nezaplacení!

Dvacet let je dlouhá doba a profesionální kariéra tvořila prakticky zatím váš celý dosavadní dospělý život. Na co se v životě bez basketbalu těšíte nejvíc?

Na to, že budu moci více času trávit s rodinou.

Bavil jste se třeba s Michalem Čarneckým nebo Davidem Šteffelem, kteří končili také poměrně nedávno a přešli k civilnímu zaměstnání?

Nebavil.

Je basketbal opravdu passé? Co třeba nějaká nižší soutěž?

Možná nějaký krajáč na žízeň za béčko Slunety. Ale žádné lámání rekordů.

A co trénování? Mládeži byste jistě měl co předat, časem by mohla stát na lavičce áčka dvojka kamarádů Pištěcký-Houška…

Nad tím jsem nepřemýšlel. Uvidíme do budoucna.

Máte dvě děti, vyroste pro Slunetu někdy nová generace Houšků, nebo je vedete jiným směrem?

Syn se basketbalu věnuje a dcera je ještě malá. Necháváme mu volnou ruku, uvidíme, jak ho to bude bavit.

Davida Šteffela často vídáme na tribuně, bude to platit i o vás?

Určitě se zajdu podívat, jak se klukům daří.

OČIMA DVOU SEVEROČESKÝCH TRENÉRŮ:



Antonín Pištěcký, SLUNETA ÚSTÍ N. L.: Výborný hráč ale také skvělý člověk

„Všichni mluví o tom, že skončil výborný basketbalista, ale já bych chtěl dodat, že končí také skvělý člověk. Vlastnosti, které má, ho dovedly tam, kde je teď, a to jak v basketbalu, tak v životě,“ řekl jeho blízký přítel a zároveň poslední trenér v bohaté kariéře Antonín Pištěcký. Právě on byl shodou okolností i u jejího zrodu, před 20 lety totiž přivedl Houšku k basketbalu. „Od trenéra v mládeži jsme tenkrát dostali za úkol přivést někoho vysokého. Já bydlel deset let ve Velkém Březně, on v Malém Březně. Když začal v 15 letech jezdit na střední školu do Ústí a já dojížděl na gymnázium, potkali jsme se v buse. Už tehdy měl dva metry, tak jsem ho oslovil. Řekl, že už sám přemýšlel, že by basket zkusil. Přišel na trénink, já už byl v té době v mládežnické reprezentaci a on tam najednou za rok hrál se mnou. Vždy věděl, čeho chce dosáhnout, o čemž svědčí i úspěšně dokončené studium vysoké školy.“



Pavel Budínský, BK ARMEX DĚČÍN: Skloubil školu i basket na skvělé úrovni

Druhým Houškovým severočeským mentorem v profesionální kariéře byl Pavel Budínský. Trenér, který ho vedl nejen v Děčíně, ale také v reprezentaci. „Pavel Houška? Skvělý hráč, který se vyprofiloval v osobnost českého basketbalu,“ vypálil bez rozmýšlení. „Těch superlativ bych mohl říct celou spoustu. Bylo mi ctí, že jsem mohl pomoci rozvíjet jeho potenciál. Jsem potěšen, že jsem byl jak u jeho reprezentační kariéry, tak i u prvního titulu nejužitečnějšího hráče ligy. On to měl vždycky v hlavě srovnané a věděl, že basketbalový život jednou skončí. Proto začal studovat vysokou školu, kterou úspěšně dokončil, takových nás moc není. Dokázal jak sportovní, tak i civilně profesní život skloubit na velice vysokých úrovních, za což před ním smekám,“ složil oblíbený děčínský trenér poklonu hráči, kterého vedl ve dvou obdobích za Válečníky (2006-2012 a 2016-2018) a také v reprezentaci.