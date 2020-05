Ve startovním poli nechybí ani zástupci ústecké Slunety a děčínských Válečníků. Vše odpálí už ve čtvrtek v 17.30 před kamerami TVCOM.cz první základní kolo na pražské Folimance, kde také celá soutěž 4. června vyvrcholí velkým play-off pro osm nejlepších bojovníků. A co je naprosto zásadní – hrát už se bude bez roušek. Celkem se budou hrát čtyři základní kola.

Za Ústí nad Labem se o vítězství poperou Ladislav Pecka, Jan Karlovský a Dalibor Vait. Tým BK ARMEX Děčín bude zastupovat trio Šimon Ježek, Jakub Skalička a Ondřej Šiška. V prvním kole na sebe narazí Ježek, Karlovský, Pecka a Skalička. Šestici doplní Ondřej Sehnal (USK Praha) a Martin Kolář (Kolín).

„Sto tisíc je pro mě a určitě i pro ostatní soutěžící velice lákavá odměna. Všichni by tak do toho měli dát všechno a nikdo by neměl nic vzdávat ani při špatně se vyvíjejícím skore,“ zdůrazňuje podkošová opora ústecké SLUNETY Ladislav Pecka. „Díky prize money to bude dost soutěživé. Co si budeme povídat - je to spousta peněz a všichni do toho půjdou na sto procent,“ přikyvuje i jeden z možných favoritů Šimon Puršl ze Svitav

Jak bude vše vypadat?

1 on 1 Challenge je vypsaná pro 24 hráčů rozdělených do dvou českých a dvou moravských divizí po šesti mužích, což při devíti přihlášených týmech dává 2 až 3 soutěžící na tým. V každém ze čtyř základních kol se představí vždy jen jedna divize, kdy se 6 hráčů utká každý s každým, přičemž souboje české divize bude vždy ve čtvrtek hostit pražská Folimanka a moravská klání vždy v pondělí hala NH Ostrava. Z každého kola postoupí tři nejlepší do (českého či moravského) divizního finále vypsaného pro šest nejlepších (opět každý s každým). Čtyři nejlepší z každého divizního finále pak postoupí do play-off o prize money.

Mezi favority celé akce by vedle Pecky s Puršlem měli patřit i pardubický Tomáš Vyoral, Ondřej Sehnal z pražského USK a jistě také vrcholnými mezinárodními bitvami v basketbalu 3x3 ošlehaný Ondřej Šiška z Děčína.

V základních kolech se hraje do získání 5 bodů či do naplnění 4 minut čistého času, přičemž v případě nerozhodného skore následuje prodloužení do 2 bodů. Každý útok je omezen maximálně čtyřmi driblinky (bouchnutími míče o zem), úspěšná střela zpoza trojkového oblouku platí za 2 body a zevnitř oblouku za bod.

„Když hrajeme s kluky pro zábavu jeden na jednoho, tak je to vždycky jen na tři bouchnutí míče, takže pravidlo se čtyřmi driblinky vítám moc. Já moc „bubnovat“ (driblovat) neumím, ale jsou kluci, kteří se tím dostanou všude. To čtvrté bouchnutí o zem je tedy pro mě fajn bonus. Podle mě je hra 1 na 1 s omezením driblování plynulejší, aby se s míčem nebouchalo deset minut na místě a nečekalo se dlouho, než útočník vymyslí nějakou fintu,“ soudí Ladislav Pecka.

Pecka si pochvaluje, že po téměř dvou měsících budou hráči vytrženi z domácí neaktivity. „Tohle bude nová motivace a pořádný pohyb s kontaktem, který každému chybí. Takže se těším a hodnotím tenhle nápad pozitivně. Zároveň ale nevím, co přesně mám čekat.“

Čerpáno z webu nbl.cz

Složení základních skupin:

Čtvrtek, 14. května (Čechy I - Praha): Ježek (Děčín), Karlovský (Ústí), Sehnal (USK), Kolář (Kolín), Pecka (Ústí), Skalička (Děčín)

Pondělí, 18. května (Morava I - Ostrava): Kurečka (Opava), Vyoral (Pardubice), Švandrlík (Opava), Farský (Brno), Šmíd (Ostrava), Svoboda (Svitavy)

Čtvrtek, 21. května (Čechy II - Praha): Šiška (Děčín), Fait (Ústí), Merta (Kolín), Vyroubal (USK), Švrdlík (Pardubice), Mareš (USK)

Pondělí, 25. května (Morava II - Ostrava): Puršl (Svitavy), Hlobil (Svitavy), Slavík (Opava), Pumprla (Ostrava), Kozina (Brno), Tkadlec (Pardubice)