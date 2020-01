„Vyhráli jsme a to se počítá,“ řekl po utkání pardubický trenér Kenneth Scalabroni.

„Co k tomu říct, prohráli jsme o pár bodů. Během utkání se nedělo jak na útočné, tak na obranné polovině nic jiného, než o čem jsme mluvili poslední dva dny. Co se obrany týče, nemohu hráčům nic vytknout, samozřejmě nějaké chyby tam byly, ale to my jako trenéři najdeme vždy. Bohužel jsme nebyli schopní dělat správná rozhodnutí při přebírání hráčů. Pardubice hodně přebíraly hráče, ale my jsme toho nedokázali lépe využít v missmatch situacích (výměna po cloně na míč, kdy pivot brání rozehrávače a obráceně, pozn.). Ztráceli jsme už 14 bodů, ke cti nám slouží, že jsme se z toho dokázali vyhrabat. Zápas ale rozhodly dvě věci. Tou první je naše katastrofální střelba za tři body, která je na naše poměry příšerná. Druhou pak Tomáš Vyoral, jenž se vrátil do pardubického dresu a ukázal, jak moc je pro ně důležitý, protože jestli dostanete od Pardubic 73 bodů a 26 z toho vám dá Vyoral, tak je to znát,“ řekl trenér poražených Antonín Pištěcký.

„Začátek jsme měli dobrý, ale pak to vypadalo, jako by nám došel dech,“ uvedl ústecký pivot Pavel Houška: „Pardubice přidaly v obraně, začaly nás tlačit do těžkých střel a nám se přestalo dařit. Možná na nás trochu padla nervozita, nedařilo se nám dostávat míč do pozic, do kterých jsme ho chtěli dostávat, což vyústilo v to, jak zápas dopadl.“

Hostující hráči slavili výhru. „Neměli jsme dobrý vstup do zápasu. Ústí nás dostalo pod tlak, zaspávali jsme v obraně, možná byla trochu vidět ta pauza přes Silvestra, domácí nás snadno obcházeli jeden na jednoho. Naštěstí to domácím nepadalo z dálky, takže nám neodskočili na větší rozdíl, a nám se do poločasu povedlo přehoupnout skóre na naší stranu. Po změně stran jsme si dobře vypomáhali v obraně, zavírali jsme prostor a Ústí se stále nemohlo trefit za tři body, díky čemuž jsme si vypracovali dvouciferný náskok. Pod dojmem tak velkého vedení jsme možná trochu polevili, domácí vycítili šanci, ale nás podržel Tomáš Vyoral, jenž trefil těžké trojky a dovedl nás k výhře,“ uvedl zkušený pardubický hráč Radek Nečas.

SLUNETA Ústí nad Labem – BK JIP Pardubice 67:73 (18:11 33:36 44:57)

Body: Houška 16, Brown a Čampara po 12, Šotnar 11, Svejcar 9, Pecka 4, Bažant 3 - Vyoral 26, Pavlović 16, Švrdlík 9, Kohout a Půlpán po 6, Nečas 4, Škranc 3, Slanina 2.

Trojky: 20/3 – 34/8. Trestné hody: 19/14 – 24/17. Doskoky: 42 - 48. Osobní chyby: 20 - 21. Diváci: 965.