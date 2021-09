Ještě na startu poslední patnáctiminutovky to se svěřenci Jana Fedáka nevypadalo vůbec dobře. Hradečtí vedli o dvě branky a zdálo se, že Elba si ani na třetí pokus nepřipíše plný bodový zisk.

"Cítili jsme, že jsme mnohem lepší, ale ve druhé třetině jsme soupeři darovali šance z ničeho a oni se díky důrazu prosadili. Do poslední části jsme šli s dlouhou přesilovkou pět na tři v zádech, Růža nám řekl, jak to máme sehrát, a ono to vyšlo," radoval se útočník Severočechů Martin Stupka. Byl to právě on, kdo zakončil přesilovkovou kombinaci s Červinkou a Poláčkem, jeho velká chvíle ale měla teprve přijít.

Elbě vlila kontaktní branka novou krev do žil a v polovině posledního dějství zaslouženě srovnala díky Magasanikovi. "Branka na 2:3 nás nakopla a znovu jsme převzali otěže zápasu. V závěru zápasu jsme se sice dostali trochu pod tlak domácích, ale štěstí se přiklonilo na naší stranu," popisoval ústecký forward parádní ústecký finiš.

Pouhou čtvrt minutu před koncem totiž poslal Smolík dlouhé vyhození lobem přes celou hradeckou obranu, zdánlivě ztracený míček však doběhl Stupka a přesně umístěnou ranou rozpoutal ústeckou radost. "Smolda to vyhodil, já to stihl doběhnout a o tyčku na vzdálenější stranu mi to tam spadlo," zhodnotil dvougólový hrdina skromně vítěznou trefu.

Ústí nad Labem se tak posunulo na devátou příčku, navíc má zápas k dobru. V dalším kole vyzve už dnes od 17 hodin v derby Most. Zápas vysílá přímým přenosem také O2 TV Sport.

Hokejbal, extraliga, 4. kolo:

Hradec Králové - Elba DDM Ústí nad Labem 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 14. Fiedler (Tesař, Černý), 20. Bacovský (Hrabica, Šimůnek), 25. Svoboda (Hrabica, Březina) – 14. Haas (Škurla), 31. Stupka (Červinka, Poláček), 37. Magasanik (Červinka, Zdvořáček), 45. Stupka (Tomáš, Smolík)

Rozhodčí: Černý, Olesz. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 25:34. Diváci: 36.

Elba DDM Ústí nad Labem: Rechtorik (Landt) – Sedláček M., Sedláček J., Smolík, Poláček, Bečvář, Michajličenko – Stupka, Giesel, Haas, Kapusta, Tomáš, Belica, Škurla, Zdvořáček, Magasanik, Červinka