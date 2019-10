Nová sezóna stolních tenistů začala krajskými soutěžemi, v nichž působí sedm zástupců z Ústecka. Divize a Krajský přebor I. třídy mají 12 účastníků, Krajský přebor II. třídy je členěn na tři dvanáctičlenné skupiny, ústecké týmy jsou pohromadě v céčku.

Nováčkem divize je tým Apollo Ústí, který k soutěži přišel zajímavým způsobem. „Po minulé sezoně a sestupu TTC Ústí ze 3. ligy do divize, došlo k dohodě s KST Apollo o převodu soutěže a zároveň přestupu hráčů áčka,“ vysvětlil vedoucí A mužstva Apolla Petr Budínský. „Důvodem byla hlavně skutečnost, že náš oddíl pracuje s mládeží a má nadějné mladé hráče, kteří by měli být postupně zabudováni do týmu a nasazováni k zápasům divize, což povede k jejich dalšímu výkonnostnímu růstu. TTC Ústí zůstaly dva týmy, které hrají okresní soutěže a uvolnil hernu v Corsu pro potřeby Apolla,“ dodal. Druhým divizním zástupcem Ústecka je SKP Sever Ústí nad Labem.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN

Stolní tenis, krajské soutěže, 1. kolo:

Divize: KST Apollo Ústí A – Krupka 10:2

KP I. třída: TTC Litoměřice C – Slavoj Krásné Březno A 10:5.

KP II. třídy – skupina C: Slavoj Krásné Březno B – SKP Sever Ústí n/L B 10:8, Chemička Ústí – Apollo Ústí B 6:12.