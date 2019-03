Nejprve přemohli céčko TTC Litoměřice 10:7 a v neděli zdolali Teplice 10:6. Dobrý začátek v Teplicích představovalo vítězství ústeckých dvojic Smíšková – Nováková a Zedník – Luňák ve čtyřhrách. V součtu obou utkání udělal Josef Zedník šest bodů, Martina Smíšková a Radek Luňák po čtyřech. Tabulka se tak vyrovnala, vede Jirkov před Litvínovem, oba mají 57 bodů, třetí je Most B (56), SKP je čtvrtý s 55 body.

Ve skupině B Krajského přeboru II. třídy hráli oba zástupci Ústecka utkání na domácích stolech proti předním celkům tabulky. KST Apollo Ústí vzdoroval, ale nakonec prohrál s Barony Třebívlice 8:10, SKP Sever Ústí B podlehl Smolnici 4:14.

Skupinu C dále vede Slavoj Krásné Březno, kterému se do 18. kola započítalo vítězství nad Filipovem 12:6 z předehrávky. Chemička Ústí remizovala 9:9 se Sokolem Terezín a je čtvrtá, remízu 9.9 uhrály také Dolní Zálezly se Štětím C, ale na únik z posledního místa to nestačilo.

Rudolf Hoffmann