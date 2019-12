Stolní tenistky SKP Sever Ústí nad Labem se i po těžkých utkáních v posledním kole udržely na třetím místě skupiny A první ligy za Vlašimí a vedoucí Spartou.

1- liga - Severočeské derby stolních tenistek SKP Sever Ústí (černočervené) a TTC Kalich Litoměřice (dresy s bílým pruhem) vyhrálo Ústí. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Jeli jsme do Králova Dvora a Vlašimi s tím, že jakýkoliv bodový zisk pro nás bude úspěch. Obě utkání jsme odehráli v sestavě Nováková, Ajdini a Smíšková. V Králově Dvoře šlo o naprosto vyrovnaný souboj a nakonec holky vybojovaly cennou plichtu,“ komentoval výsledek 5:5 vedoucí družstva Jiří Novák. Vlašim je favoritem soutěže a ráda by se hned vrátila do extraligy, Ústí porazila 7:3. „Myslím si, že i zde holky odvedly slušný výkon a favorita potrápily. Cením si výhry Novákové se Smíškovou v deblu a výhry Ajdini a Smíškové nad Pytlíkovou. Máme kvalitu na to, abychom se v této soutěži zabydleli, což je náš cíl,“ prohlásil spokojený Novák.