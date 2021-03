"Domácí vyhráli zaslouženě. Chtěli jsme je potrápit, což se nám dařilo jen v první čtvrtině. Pak přišlo několik hloupých chyb a ztrát, čehož Ústí chytře a rychle využilo a v poločase vedlo o 20 bodů," vystihl první půli kouč Slezanů Peter Bálint. Jeho mužstvu jakž takž pomohla poločasová pauza, třetí desetiminutovku prohráli Ostravští pouze o dva body, závěr však patřil opět Slunetě.

Její pohodu dokumentovala například akce, kdy do konce útoku zbývala při výhozu z autu jediná sekunda, mladík Wiesner nahodil míč nové posile Haymondovi, který rovnou ze vzduchu trefil přesně. "Myslím, že to od nás byla opravdu dobrá práce. Hodně jsme si půjčovali míč, byli silní na doskoku, celkově jsme plnili to, co po nás chtěl trenér, pochvaloval si 209 cm vysoký domácí kolos Gligorije Rakočevič.

Ten využíval absence hostujících pivotů a pod košem kraloval, díky čemuž nejen že zaznamenal ceněný double-double, ale navíc se se 23 body stal nejlepším střelcem zápasu. Ještě lépe na tom mohl být Lamb Autrey, jemuž chyběl jediný doskok a jediný bod k ještě významnějšímu triple-doublu. Ke netradičně chudé bodové bilanci však zaznamenal skvostných 11 asistencí a 9 doskoků. Výškovou převahu Ústí dokumentuje 51 doskoků proti pouhým sedmadvaceti.

"Po změně stran jsme se ještě snažili a měli jsme tam nějaké dobré úseky, ale v sestavě prakticky bez pivotů jsme trpěli pod košem. Co Ústí nedalo si doskočilo a jednoduché koše domácích nás srážely od toho, abychom tu uhráli lepší výsledek," byl si vědom hlavního problému i Bálint. "Nemáme pivoty, takže to pro nás bylo hodně těžké. Ústí bylo pod košem silnější, přeskákalo nás, dalším aspektem byla i naše úzká rotace, která hrála velkou roli. Máme pár hráčů mimo, ve druhé půli už to od nás byla taková bezmoc," doplnil bývalý ústecký kapitán, nyní ve službách Ostravy, Filip Šmíd.

"Dnes to bylo hlavně o nás, abychom se zkoncentrovali, protože jsme věděli, že jsme u soupeře vyhráli vyšším rozdílem. To se nám chvílemi dařilo, na druhou stranu jsme nechali rozehrát jejich stěžejního hráče Allena, který trápil naší obranu," hodnotil domácí kouč Jan Šotnar. "Celkově jsme ale spokojeni. Máme výhru, minuty si rozdělili všichni hráči a můžeme se připravovat na Hradec Králové, což pro nás bude stěžejní zápas," doplnil.

Kromě mladíků včetně osmnáctiletého Matěje Wiesnera se na v dobrém světle uvedla i nová posila Tucker Haymond, který zaznamenal 16 bodů a tři doskoky. Navíc vstřelil jubilejní stý bod Severočechů, a tak ho kromě prvního startu jistě nemine ani další zápisné. Osmnáct bodů a devět doskoků zaznamenal také nažhavený Pecka, jenž se vrátil po dvoutýdenní karanténě, na dvojciferný počet bodů se dostali i Fait a Hanes.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, nadstavbová část A2, 7. kolo - předehrávka:

SLUNETA Ústí nad Labem - NH Ostrava 108:74 (21:14, 49:31, 75:55)

Body domácí: Rakočevič 23, Hanes 19, Pecka 18, Haymond 16, Fait 10, Maděra a Autrey po 9, Stegbauer 4, Karlovský, Wiesner a Haiblík 0

Body hosté: Alleyn 21, Pumprla 17, Šmíd 13, Snopek 8, Havlík 5, Urbánek a Svoboda po 3, Volný a Týml po 2

Trojky: 20/4 – 25/8. Trestné hody: 31/26 – 24/12. Doskoky: 51 - 27. Hráno bez diváků.