Hokejbalisté Ústí nad Labem ovládli i druhé letošní extraligové derby. Po domácí výhře 9:0 zdolali Most i na jeho půdě 4:3 v prodloužení. Závěr zápasu ale nabídl opravdu dramatickou zápletku.

Do konce derby zbývá půl minuta. Domácí Most po dvou brankách Nováka a trefě Chytrého drží náskok 3:2, za ústecký celek se prosadili Poláček a Haken. Třináct vteřin před koncem Most poprvé vyhodí míček mimo hřiště, na trestnou lavici míří Kastner za zdržování hry. Elba umocňuje svůj tlak odvoláním brankáře a za pět sekund se situace opakuje – i Chyba vyhazuje balónek mimo a ústecký celek čeká doslova dvojnásobná početní výhoda. Šest mužů v tmavě modrém proti urputně bránící trojici v bílých dresech.

Do konce však chybí pouhých osm vteřin. Na domácí branku letí jedna střela za druhou, Most ale obětavě padá do střel. Míček se odráží ke Grusovi a ten vteřinu před koncem o domácího brankáře posílá oranžovou kuličku do sítě – 3:3.

Zlomení domácí pak neustojí ani zbytek klasické početní výhody, který si Elba přenesla do prodloužení. To po padesáti vteřinách ukončuje Červinka.

DAROVANÉ VÍTĚZSTVÍ

„Je to pro nás vydřené vítězství. Vzhledem k průběhu zápasu jsou dva body doslova zlaté,“ oddechl si po zápase trenér ústeckého týmu Jan Fedák. „Soupeř nám výhru doslova daroval, protože vyhodit dvakrát po sobě míček mimo hru to je opravdová rarita.“

Ústí přálo i štěstí, což dokumentuje další Fedákovo hodnocení. „Grus pak na střídačce říkal, že nevěděl, kolik času zbývá do konce zápasu a ještě to nahrával do lepší pozice. Míček mu ale sjel a o brankáře se odrazil do sítě.“

I díky dvoubodovému zisku z Mostu drží Elba ve vyrovnané tabulce páté místo. V dalším kole zamíří do Plzně, která je třetí o pouhé dva body vpřed. „Bude to velice těžký duel, ve kterém se ale musíme vyšťavit na krev. Je to poslední zápas podzimní části, pak nás čeká tříměsíční zápasová pauza. Nebude tedy nač se šetřit. Dáme do toho veškerý zbytek sil a uvidíme, na co to bude stačit,“ uzavřel Fedák.

Hokejbal, Crossdock extraliga, 13. kolo:

HBC Most – Elba DDM Ústí nad Labem 3:4pp (2:1, 0:1, 1:1, -0:1p)

Branky a nahrávky: 7. Novák (Janák), 10. Chytrý (Plachý), 34. Novák (Chyba, Kastner) – 4. Poláček (Magasanik, Bín), 30. Haken (Bačák), 45. Grus (Smolík, Tomáš), 46. Červinka (Smolík, Bačák)

Elba Ústí: Banda (Landt) – Haken, Michajličenko, Poláček, J. Sedláček, M. Sedláček, Smolík – Bačák, Bím, Čejka, Černý, Červinka. Grus, Haas, Tomáš, Giesel, Magasanik, Stupka