V derby jste svého soupeře přejeli 9:1, takový zápas se asi hodnotí ideálně…

Je to pro nás asi největší zápas v lize. Myslím, že do toho vždy dáme něco navíc oproti jiným zápasům. Výsledek podle mě hovoří za vše, nikdo nemůže o naší výhře pochybovat. I v oslabeních jsme si to celkem slušně pohlídali a soupeře jsme podle mě k ničemu nepustili. Dokázali jsme si, že když chceme a zapneme, tak to jde, takže doufám, že budeme v těchto výkonech pokračovat i nadále.

Kde se podle vás zápas zlomil? Vypadalo to, že Chomutov zcela rezignoval po gólu na 4:1…

Já si myslím, že už gól na 2:0 hrál svou roli, bylo to při pětiminutové přesilovce soupeře. Oni asi čekali, že nějaké góly dají a místo toho sami inkasovali. Celkově bych ale řekl, že jsme po celý zápas předváděli dobrý výkon a navyšovali skóre, těžko určovat jeden moment, kde se to lámalo.

Vy jste dal jednu branku z trestného střílení, předpokládám ale, že nejste exekutor číslo jedna…

Dříve jsem býval, letos se to hodně točí, kluci na tréninku zkouší nějaké parádičky, takže jim dávám šanci. Pokud se ale nepletu, tak v této sezóně zatím nájezd nikdo neproměnil, takže jsem se ani nikoho neptal a řekl jsem, že pojedu. Věřil jsem si a spadlo to tam.

Takže to byla vaše volba?

Víceméně ano (smích).

Pojedete tedy i příští nájezdy?

Dokud budu dávat, tak ano (smích).

Jak moc vás mrzí, že jste nakonec soupeři nepřibalili na cestu desátý gól?

Byla by to třešnička na dortu, takže trochu to samozřejmě mrzí. Nám se ale výsledkově poslední zápasy moc nepovedly, takže i takový výsledek nám pomůže. Nechci tím ale říct, že to jeden zápas otočí, i když bychom si to přáli. Musíme dál tvrdě pracovat na tréninku a především si to srovnat v hlavách.