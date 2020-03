Bylo to „o sedmatřicet“, o což se mimo jiné postaralo šest dvouciferných střelců domácích, z nichž se na tabuli nezapsal pouze Jelínek. Tuři vyprodukovali neskutečných 87 (!) střeleckých pokusů z pole (o více než dvacet více než soupeř), zcela dominovali v podkošovém prostoru, k čemuž dopomohl čtrnácti body i novic Thompson. O největší „chuťovku“ utkání se postaral Kovář ještě v prvním poločase třemi trojkami v řadě, což byl jakýsi symbolický hřebíček do ústecké rakve. Sluneta zkrátka v hale Na Střelnici vůbec nestíhala.

Kapitán Roman Marko překonal v průběhu utkání hranici 5000 bodů nastřílených v Národní basketbalové lize.„Doufám, že se od tohoto zápasu zase odrazíme k lepším výkonům. Mám radost především z obranné práce ve druhé a čtvrté čtvrtině. Dále jsme výborně běhali do protiútoku. Chtěli jsme udržet vysoké tempo, protože jsme věděli, že Ústí nemá tak širokou rotaci jako my. To se podařilo,“ kvitoval svitavský lodivod Lukáš Pivoda.

„Donutili jsme soupeře k pětadvaceti ztrátám, ze kterých jsme dali třiatřicet bodů, což je dobrá práce. Lehkou kaňkou bylo devět útočných doskoků hostů v prvním poločase. Na to, jakou jsme měli obrovskou převahu pod košem, není tohle číslo akceptovatelné. Nicméně jsem velmi rád za tohle vítězství, snad to pro nás bude odrazový můstek,“ dodal Pivoda.

„Paradoxně Svitavy vyhrály o čtyřicet bodů a přitom nehrály nic jiného, než na co jsme se připravovali a co jsem klukům říkal. Od začátku jsme však měli velký problém na obranném doskoku a také se zastavením rychlého protiútoku v přechodové fázi. Byť jsme všechny svitavské akce znali do detailu a na tréninku je procházeli, tak byl vidět obrovský rozdíl v nasazení, kvalitě a rychlosti provedení. Hodně mě zaráží, že když z týmu vypadnou jeden dva hráči, tak se ocitneme v koncích. Nemáme žádného lídra, na rozehrávce není, kdo by podržel míč a družstvo srovnal,“ kroutil hlavou kouč Slunety Antonín Pištěcký.



„Jsme velmi rádi, že jsme napravili výkony z předešlých nevydařených zápasů. Šli jsme do boje s tím, že musíme zastavit klíčové hráče soupeře, což se nám povedlo na výbornou. Chtěl bych zmínit devatenáct útočných doskoků, to je skvělé číslo. Takhle musíme na doskoku pracovat pořád,“ poznamenal hráč zápasu Luboš Kovář.



„Doufám, že nám toto utkání otevřelo oči a že nás vrátí na zem, protože jsme si po vítězství nad Děčínem asi mysleli, že vše půjde samo. A ono nešlo. Snad nás to probere a začneme makat,“ vyjádřil se sebekriticky ústecký Pavel Houška.

SKUPINA A1, 5. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem 115:78 (30:21, 56:38, 87:55)

Body: Kovář 19, Puršl 16, Dodd 16, Slezák 14, Thompson 14, Marko 11, Crandall 9, O'Brien 8, Kotásek 4, Hlobil 2, Svojanovský 2 – Čampara 15, Rodgers 13, Šotnar 10, Svejcar 9, Fait 8, Houška 7, Karlovský 7, Bažant 4, Maděra 3, Pecka 2. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Karafiát. Fauly: 23:22. Trestné hody: 23/14 – 26/20. Trojky: 13:2. Doskoky: 48:38. Diváci: 758. Nejlepší hráč utkání: Kovář (Svitavy).

Další výsledky:

USK Praha – ERA Basketball Nymburk 88:93 po prodl. (předehráno), BK Olomoucko – BK Opava 70:86, BK Armex Děčín – BK JIP Pardubice (hraje se 11. března).

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (74.1), 3. Dekstone Tuři Svitavy (66.7), 4. BK Olomoucko (55.6), 5. Sluneta Ústí nad Labem (55.6), 6. BK JIP Pardubice (53.8), 7. USK Praha (48.1), 8. BK Armex Děčín (38.5).

Příště:

BK Armex Děčín vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota, 7. března, 18:00).