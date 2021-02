V regionálním futsalovém derby mezi teplickým Svarogem a Rapidem Ústí nad Labem brali všechny body po měsíci opět favorizovaní domácí. V zápase bohatém na góly a pěkné akce vyhráli 8:4.

Svarog (v bílém) - Rapid Ústí nad Labem | Foto: Deník/František Bílek

V úvodu zápasu rozhodčí pískali do píšťalky hlavně kvůli faulům, po třech minutách hry to na ně bylo 3:3! O minutu později pak domácí tým krásně zakombinoval a Cesar dal povedené akci korunu prvním gólem. Svarog byl při chuti a do sítě Rapidu střílel gól za gólem. Rapid sáhl po třetí inkasované brance k power play, z čehož však rezultovalo pouze to, že skóre narůstalo dál ve prospěch Teplic. Jejich nejhezčí trefu zaznamenal navrátilec Rodrigo Taverna, který si zády k brance míč prvním dotekem nadhodil do vzduchu, aby ho druhým kontaktem poslal nůžkami do sítě - to byla skutečná paráda v podání naturalizovaného Brazilce v dresu Svarogu.