„Těžký zápas, hráli jsme dobře dvě čtvrtiny, ale proti týmu jako je Nymburk to prostě nestačí,“ krčil po utkání rameny domácí Spencer Svejcar, jenž dělal co mohl. Ani jeho 20 bodů (trojky 7/4) ale nestačilo. „Ve druhé půli jsme ještě zabojovali, což bylo dobré, ale vstup do utkání nebyl ideální,“ dodal americký střelec.

Podobně viděl střetnutí také Jan Šotnar. „Jsem rád, že jsme to po prvním poločase, kdy jsme nehráli dobře v útoku, nezabalili. Po obrátce jsme předvedli slušný basketbal, na kterém se dá stavět v následujících zápasech,“ vyhlížel lepší zítřky. „Nymburk proti nám splnil roli favorita a my mu gratulujeme,“ byl smířený s porážkou proti takřka nepřemožitelnému sokovi.

Na českého šampiona nestačil ani další dechberoucí výkon Lamba Autreyho, jenž zaznamenal 26 bodů, 8 doskoků a 6 asistencí, přičemž proměnil všech deset trestných hodů. Dvanáct bodů ještě zapsal kapitán Pecka, zbytek zůstal hluboko pozadu.

Šanci na reparát má Sluneta už dnes, kdy hostí v odvetě čtvrtfinále Alpe Adria Cupu slovenské Levice. Z východu si minulý týden přivezla porážku 76:83, sedmibodové manko ovšem není v domácím prostředí nesmazatelné.

„Myslím, že máme vcelku dobrou výchozí pozici a určitě je v našich silách tuto ztrátu doma smazat. Rozhodně se chceme pokusit o postup do semifinále,“ předeslal před utkáním Šotnar. „Věřím, že budeme konečně kompletní i s Daliborem Faitem a rozšíříme tak naši úzkou hráčskou rotaci.“

Klíč k postupu by měl podle Šotnara ležet především ve zlepšené ofenzivě. „Vytváříme si poměrně solidní pozice, ale musíme je také začít proměňovat. Pokud pak přidáme, myslím si, dobrou obranu, kterou předvádíme, věřím, že to bude stačit k výhře.“

Skóre ve vyřazovacích bojích Alpe Adria Cupu se sčítá, Sluneta tak potřebuje zvítězit minimálně o sedm bodů, aby si vynutila prodloužení. Jakákoliv vyšší výhra posune okamžitě dál Severočechy, vítězství o šest a méně bodů, porážka, či dokonce remíza, jíž může netradičně basketbalové utkání skončit, stačí soupeři ze Slovenska. Start je ve Sportcentru Sluneta tradičně v 18 hodin.

„Domácí týden“ pak zakončí ústečtí košíkáři v neděli, kdy v dalším utkání Kooperativa Národní basketbalové ligy, nadstavbové skupiny A1, přivítají Brno. Celou šňůru čtyř utkání pak ukončí Kolín, který do metropole na Labi zavítá ve středu 16. února. Také tyto dva duely začnou shodně v 18.00.

Basketbal, KNBL, nadstavba:

SLUNETA Ústí nad Labem – ERA Basketball Nymburk 78:92 (15:25, 32:50, 56:72)

Sluneta Ústí: Autrey 26, Svejcar 20, Pecka 12, Joseph 6, Haiblík 5, Johnson 4, Wiesner 3, Alston 2

Nymburk: Hruban 24, Váňa 17, Ross 13, Kříž 9, Benda a Tůma po 7, Routt 6, Gak 4, Rylich 3, Kovář 2

Trojky: 27/9 – 15/6. Trestné hody: 24/21 – 14/10. Doskoky: 29 – 41. Diváci: 410.