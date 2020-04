Kvůli pandemii koronaviru skončila předčasně i sezóna nejvyšší basketbalové soutěže, Kooperativa Národní basketbalové ligy. Těsně před uzavřením hranic poslala ústecká Sluneta domů všechny čtyři cizince, kteří se tak ani nestihli rozloučit s fanoušky. Podobně je na tom Pavel Houška, pro nějž šlo možná o poslední sezónu v kariéře.

„Samozřejmě, že mě hodně mrzí, že nebyla příležitost rozloučit se s fanoušky, ale bylo to velice hektické. Opouštěl jsem Českou republiku v neděli v osm hodin večer a o půlnoci už se uzavíraly hranice,“ prozradil Deníku srbský kolos Ljubomir Čampara. „Není to samozřejmě jen o mně, všichni v kabině byli z této situace špatní. Hráli jsme opravdu dobře, vyhráli důležité zápasy a najednou se stane tohle. Je to škoda, protože jsme měli vážně silný tým a myslím, že jsme mohli udělat dobrý výsledek,“ dodal rodák z Bělehradu, jenž však zdůraznil, že takové řešení bylo na místě a plně ho respektuje.

S tím souhlasil i Spencer Svejcar, jenž uzavřel na severu Čech svou třetí sezónu. „Pochopitelně, že taková situace naštve, zejména kvůli tomu, jak dobře jsme hráli. Je to ale správné rozhodnutí, protože zdraví lidí by mělo být prioritou,“ vzkázal šikovný střelec původem z Arvady poblíž Denveru.

ÚSTÍ SI POCHVALUJÍ

Oba se zároveň shodli, že na poměry v Ústí si rozhodně nemohou stěžovat. „Nechci, aby to znělo jako klišé, ale o Ústí a zdejším klubu mohu říct jen to nejlepší. Všechno, od vztahu s koučem a vedením týmu, přes přátelství se spoluhráči až po týmovou chemii v šatně, bylo skvělé. Díky všem těmto lidem jsem si zde připadal jako doma,“ potěšilo Čamparu.

„Každý rok, co jsem byl v Ústí, jsem se cítil víc a víc komfortně. Tenhle rok byl úžasný. Měli jsme skvělý tým a spousta nových spoluhráčů se stala mými dobrými přáteli,“ potvrdil Svejcar. Ten zároveň vyjádřil lítost, že se nestihl rozloučit s lidmi, které v Ústí poznal za celou dobu svého působení. „Náš odjezd byl docela narychlo, takže jsem se se spoustou lidí, které jsem tu za ty roky poznal, nestihl rozloučit. Doufám, že je ještě uvidím, a pokud ne, určitě zveřejním nějaké poděkování za jejich podporu. Fanoušci v Ústí jsou úžasní.“

Jako každý rok i nyní, ač je ještě brzy na konkrétní dohody, visí ve vzduchu otazník, zda je reálný návrat hráčů, které si publikum oblíbilo. Pětadvacetiletý Američan se za tři roky v metropoli na Labi vypracoval z mladíka z univerzity na jednu z ústeckých opor, sám tak připustil, že ačkoliv se v Ústí cítí skvěle, roli bude hrát i navrhovaná smlouva. „Rád bych pokračoval, ale narovinu – je to práce, takže nabídka ze strany klubu musí být odpovídající. Vše tedy záleží na jednáních, která povedeme, ale samozřejmě zde je možnost, že se opět vrátím.“

„Jak jsem řekl, v Ústí jsem se cítil opravdu skvěle, takže myslím, že mou odpověď znáte. Samozřejmě to ale není jen na mně. Budu si muset promluvit s agentem, vedením klubu i trenérem. Ale pokud dojdeme k nějaké oboustranné dohodě, rád se sem vrátím, abychom mohli pokračovat v naší skvělé práci s, doufám, ještě lepšími výsledky,“ byl otevřenější Srb.

Téměř všichni fanoušci pak doufají, že ještě jeden rok si střihne kapitán a největší hvězda týmu Pavel Houška, jemuž by jistě neslušelo takové loučení s bohatou kariérou. „Je to sice jeden úhel pohledu, na druhou stranu vracet se ve 36 letech po čtyřech měsících pauzy… No nevím,“ zůstal zatím tajemný. „Jediné, co teď vím, je, že na rozhodování mám relativně dost času.“