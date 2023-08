Euro Floorball Tour v Ústí se nezadržitelně blíží a všechny reprezentantky se tak již pilně připravují na ostrý start do nové sezony. Kdo ale bude na domácím turnaji hájit české barvy a kdo ty soupeřovy? Na to se podívejte v tomto speciálním výčtu.

České reprezentantky. | Foto: Lubomír Skála

Na vůbec prvním reprezentačním turnaji, který se kdy bude pořádat v Ústí nad Labem si v průběhu 1. – 3. září zahraje téměř devadesátka českých, švédských, finských a švýcarských hráček. Kdo ale bude jednotlivé sestavy národních týmů tvořit?

Česká republika

Osm juniorských vicemistryň světa

Na pozici brankářky se diváci dočkají velké diverzity. Na jedné straně velezkušená Jana Christianová totiž po svém boku přivítá v seniorském týmu debutující Moniku Šolleovou. Talentovaná střešovická gólmanka si svou vstupenku do ženského A týmu vychytala na loňském juniorském mistrovství světa, kde předváděla skvělé výkony a dovedla Českou republiku až do samotného finále. V tom navíc v závěrečných samostatných nájezdech dlouho držela českou naději na zlatou medaili a právem tak byla zvolena nejlepší brankářkou celého šampionátu.

Eliška Trojánková, Amanda Delgado Johnsson.Zdroj: Per WiklundV obraně se ze stříbrného juniorského národního týmu v tom seniorském představí Markéta Lenfeldová, která v červnu oslavila s Vítkovicemi extraligový titul. Chybět nebude ani Michaela Mechlová, která se pro sezonu 2023/24 vydala za svou florbalovou kariérou do Finska. Po Czech Openu pak byla na poslední volné místo obránkyně dopsána také Kristýna Lechnerová, která uplynulou sezonu strávila v ženské SSL.

Útočné řady ženské reprezentace doplní brněnská raketa Anna Brucháčková, která má za sebou skvělou sezonu a ve finále juniorského mistrovství světa se jí navíc jako vůbec první florbalistce v historii podařilo vstřelit hattrick. Ze stříbrného kádru pak útok doplní ještě sestry Radka a Simona Korbelářovy a Vendula Maroszová, která dovedla juniorky do finále jako jejich kapitánka a v uplynulém ročníku byla nejlepší střelkyní základní části ženské extraligy.

Majitelky superpohárů a další ikony ze zahraničí

Kromě dravého mládí se však v Ústí představí také ošlehané tváře. V bráně bude soupeřkám čelit již zmiňovaná Jana Christianová, která je historicky nejvytěžovanější reprezentační gólmankou a patří mezi ikony české brankářské školy. Útok bude velet kapitánka, legendární česká florbalistka a dosud jediná hráčka pyšnící se titulem nejlepší florbalistky planety Eliška Krupnová. V nejlepší ženské lize světa působí i Nela Jiráková a Karolína Suchá, v uplynulém roce hrála v SSL i Eliška Chudá.

Ze Švýcarska se potom na reprezentační akci do Česka vrátí trio Ivana Šupáková, Denisa Ratajová a Martina Řepková, které slaví čerstvý zisk švýcarského superpoháru. Unikátní kariérní počin za sebou má Ratajová, která svým aktuálním angažmá v Zugu zkompletovala působení ve všech čtyřech nejlepších ligách světa, což se dosud jiné Češce nepovedlo.

Sestava České republiky pro EFT 2023 v Ústí nad Labem:

Brankářky: Jana Christianová (Florbal Chodov), Monika Šolleová (Tatran Střešovice).

Obránkyně: Vendula Beránková (Piranha Chur, Švýc.), Nela Jiráková (Endre IF, Švéd.), Markéta Lenfeldová, Šárka Staňková (obě 1. SC Vítkovice), Michaela Mechlová (SB-Pro, Fin.), Magdaléna Plášková (Florbal Chodov), Ivana Šupáková (Zug United, Švýc.), Kristýna Lechnerová (Skorpion Emmental Zollbruck, Švýc.).

Útočnice: Anna Brucháčková (Bulldogs Brno), Eliška Chudá (Florbal Chodov), Radka Korbelářová, Simon Korbelářová, Lucie Želízková (vš. Tatran Střešovice), Eliška Krupnová (Pixbo Wallenstam, Švéd.), Michaela Kubečková, Vendula Maroszová (obě 1. SC Vítkovice), Denisa Ratajová, Martina Řepková (obě Zug United, Švýc.), Karolína Suchá (Täby FC, Švéd.), Eliška Trojánková (obě Piranha Chur, Švýc.).

Švédsko

Dvacítka z nejlepší ligy světa

Švédsko posílá do České republiky pořádně našlapaný tým, což dokazuje už jen fakt, že pouze jedna hráčka z celkových dvaceti dvou hraje mimo švédskou elitní ligu. Jedná se o Idu Sundbergovou, která aktuálně hájí barvy švýcarských Kloten-Dietlikon Jets. Kromě ní však všech zbývajících devatenáct hráček do pole a dvou brankářek aktivně působí ve švédské superlize a hrají tak v nejlepší florbalové lize světa.

Emelie Wibron.Zdroj: Per Wiklund

Patnáct mistryň, čtyři členky All-Star týmu a nejlepší hráčka planety

Švédské florbalistky na předloňském šampionátu znovu dokráčely až na samotný vrchol, když ve finále porazily Finsko a staly se tak mistryněmi světa. Součástí tohoto kádru tehdy bylo hned patnáct jmen, které nyní figurují také na švédské soupisce pro EFT 2023 a kádr to tak bude opravdu nabitý. Kromě toho navíc v Ústí nad Labem nebude chybět ani kompletní švédské obsazení All-Star týmu ze stejného šampionátu. Za Švédsko zde totiž nastoupí obránkyně Moa Tschöpová a Ida Sundbergová a také útočnice Ellen Rasmussenová a Wilma Johanssonová.

Součástí kádru budou také legendy švédského florbalu Moa Tschöpová, která nechyběla ani na jednom světovém šampionátu od roku 2013 a Amanda Delgado Johanssonová, nastupující za ženskou reprezentaci na mistrovství světa od roku 2015. Z nejslavnějších švédských jmen pak lze jmenovat především ikonu Emelie Wibronovou, která reprezentuje Švédsko již od roku 2009 a je aktuální držitelkou titulu nejlepší florbalistka světa.

Sestava Švédska pro EFT 2023 v Ústí nad Labem:

Brankářky: Frida Görtz (Endre IF), Lovisa Hedin (Thorengruppen IBK).

Hráčky: Moa Andersson (Pixbo IBK), Sandra Boric-Svärd (Thorengruppen IBK), Ellen Bäckstedt (Endre IF), Lisa Carlsson (Täby FC IBK), Moa Gustafsson (IBF Falun), Vilma de Gysser (Täby FC), Amanda Delgado Johansson (Thorengruppen IBK), Mathilda Ekenlinde (Thorengruppen IBK), Cajsa Elm (Pixbo IBK), Wilma Johansson (Västerås Rönnby IBK), Alma Kilpeläinen (Pixbo IBK), Klara Loneberg (Pixbo IBK), Klara Molin (Täby FC IBK), Hanna Nordstrand (Täby FC IBK), Ellen Rasmussen (Malmö FBC), Emma Stenberg (Pixbo IBK), Moa Tschöp (FBC Kalmarsund), Ida Sundberg (Kloten-Dietlikon, Švýc.), Maja Viström (Thorengruppen IBK), Emelie Wibron (Thorengruppen IBK), Nellie Öhgren (Thorengruppen IBK).

Finsko

Ikonická dvojčata opět na scéně

Finská reprezentace se v Česku představí pod vedením světoznámého dua sester Kauppiových. Do Ústí nad Labem přijede Oona i Veera, která se na předešlém světovém šampionátu stala nejužitečnější hráčkou turnaje, byla také součástí All-Star týmu a je trojnásobnou vítězkou ankety o nejlepší florbalistku světa. Právě tato dvě finská jména navíc budou obrovským strašákem pro český národní tým, neboť na posledním šampionátu to byla. především právě tato dvojice, kdo Češkám sebral vysněný postup do finále. Chybět ovšem bude jejich parťačka, která po jejich boku působí i ve švédském Thorengruppenu My Kippiläová.

Veera Kauppi.Zdroj: Per WiklundDvanáct vicemistryň světa

Také Finky si do České republiky přivezou značné množství medailistek z minulého mistrovství světa. Kromě brankářky Kristy Nieminenové, která Finsku vychytala nejprve postup do finále a poté také světové stříbro, se v Ústí nad Labem představí třeba také útočnice Sara Piispová, Daniela Westerlundová nebo Jenna Saariová.

Českým fanouškům už je dobře známá Miisa Turunenová, která patří mezi nejmladší hráčky na turnaji. Teprve sedmnáctiletá florbalistka absolvovala v únoru čtveřici přátelských duelů v Hradci Králové a bude jí tak čekat premiéra v ženském áčku.

Sestava Finska pro EFT 2023 v Ústí nad Labem:

Brankářky: Juulia Kataja (Classic), Krista Nieminen (Kloten-Dietlikon Jets, Švýc.).

Hráčky: Johanna Homi (Classic), Meri-Helmi Höynälä (TPS), Oona Kauppi (Thorengruppen, Švéd.), Veera Kauppi (Thorengruppen, Švéd.), Alma Laitila (Classic), Henrika Maikola (TPS), Laura Manninen (PSS), Hanna Niemelä (SSRA), Milla Nordlund (TPS), Emilia Pietilä (TPS), Sara Piispa (Kloten-Dietlikon Jets, Švýc.), Laura Rantanen (TPS), Jenna Saario (TPS), Ella Sundström (PPS), Miisa Turunen (SaiPa SB), Mia Vallenius (Koovee), Ulla Valtola (FBC Loisto), Daniela Westerlund (PSS).

Švýcarsko

Hvězdná brankářská dvojice

Švýcarský národní tým se na EFT v Ústí nad Labem představí v neméně silné podobě, jako jeho soupeřky. Základní stavební kameny kádru lze najít již v brankovišti, které bude hájit stabilní a silné duo Lara Heiniová a Monika Schmidová. Obě gólmanky aktivně působí v nejlepší florbalové lize světa a každoročně ukazují své kvality také na ženských mistrovství světa. Obě společně hájí barvy helvétského kříže od šampionátu 2017, Monika Schmidová je součástí národního týmu od roku 2011.

Devět bronzových medailistek i stříbrné medailistky z MS

Barvy Švýcarska však na turnaji EFT bude hájit také devět florbalistek, které vlastní bronzové medaile ze světového šampionátu žen 2021. Kromě již zmiňované brankářské dvojice mezi nimi nebude chybět ani hvězda švýcarského florbalu Corin Rüttimannová nebo Isabelle Gerigová. Ta se mimochodem stala hlavní hrdinkou onoho bronzového zápasu, neboť v něm za Švýcarsko vstřelila rozhodující třetí branku.

Nechybí ani další dlouholeté opory jako Andrea Gämperligová, Nathalie Spichigerová či Chiara Gredigová, která působí ve švédské SSL. Všechny výše jmenované hráčky také mají na svém kontě nejlepší novodobý výsledek švýcarské reprezentace – stříbro z domácího MS v roce 2019.

Sestava Švýcarska pro EFT 2023 v Ústí nad Labem:

Brankářky: Lara Heini (Pixbo Wallenstam, Švéd.), Monika Schmid (Västerås Rönnby IBK, Švéd.).

Hráčky: Doris Berger, Luana Rensch (Piranha Chur), Lea Hanimann, Nathalie Spichiger, Marylin Thomi, Selma Bergmann (UHV Skorpion Emmental), Nina Metzger, Leonie Wieland, Chiara Bertini, Laila Ediz, Andrea Gämperli, Linn Larsson, Céline Stettler (UHC Kloten-Dietlikon Jets), Isabelle Gerig, Corin Rüttimann (Zug United), Chiara Gredig (Endre IF, Švéd.), Lisa von Arx, Anja Wyss, Tanja Kyburz (Wizards Bern Burgdorf), Seraina Fitzi (TPS, Fin.).

Martina Schoupalová/Český florbal