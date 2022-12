Společně se Svobodou (21 bodů) se nejvíc dařilo právě Pomikálkovi, zaznamenal 18 bodů. „Mysleli jsme, že to bude souboj s nízkými čísly. Nakonec takový výsledek… Co se ve druhé půli zlepšilo? Začali jsme trošku lépe trefovat, zpřísnili jsme obranu, nenechali jsme je tak doskakovat útočně. Z toho plynul ten rozdíl," měl radost jeden z klíčových mužů děčínské sestavy. Ústí se ho sice snažilo zdvojovat, ani to mu ale k úspěchu nepomohlo. „Poslední zápasy jsou stejné; jakmile dostanu míč, tak mě soupeři zdvojují. Takže pak vyhazuji míč ven. Trénujeme, aby se posouvali střelci a já vyhazuji ven. Umíme hrát zády ke koši. Snažím se takhle hrát. Kluci se otvírali, stříleli a dávali."

Děčín stále vládne severu, Ústí ani ve druhém letošním derby neuspělo

Ústí mělo dva produktivní jednotlivce, Pecka se Svejcarem zaznamenali po 24 bodech, ostatní ale celkem často míjeli, a to i jednoduché hody. „Už v prvním poločase jsme minuli několik šoupáků, takže o přestávce jsme si řekli, že to musíme zlepšit. Ale nepovedlo se," litoval promarněných příležitostí Martin Nábělek. Sluneta tak podruhé ztratila derby. „Věděli jsme, že dnes to nebude o basketbalu, ale Děčín zkrátka víc chtěl vyhrát a porazil nás letos podruhé," uznal Nábělek sílu domácích.

Pamětníci pláčou. Takhle dnes vypadá místo, kde stál na Štvanici slavný zimák

Křídlo Děčína Matěj Svoboda hrál po nemoci. Po utkání vyzdvihl prestiž derby. „Chceme vyhrát každý zápas, ale derby je specifický zápas a výhra je o trošičku cennější. Hlavně nám to pomůže na psychiku, protože teď jsme měli těžké zápasy, provázely nás nějaká zranění i nemoci. Třeba já teprve dnes dobral antibiotika. Musím se zeptat doktora, co to bylo za léky a nechám si je předepisovat častěji."