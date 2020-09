„Ve třetím setu jsme po dvou nešťastných koncovkách, které jsme podle mého měli ve vlastních rukách, bohužel odešli psychicky,“ litoval po utkání ústecký trenér Lubomír Vašina, jehož svěřenci před týdnem nečekaně porazili 3:2 Liberec.

„Máme se z čeho poučit a je to v nás, takže je to lepší, než kdyby to bylo v soupeři. Myslím si, že dva sety jsme hráli hezký volejbal a příště musíme dotáhnout třetí set.“

Jeho parta byla blízko senzaci číslo dva. Ale syn ústeckého kouče rozhodl nekompromisním útokem a skvělým podáním první set, štěstí se na stranu Západočechů přiklonilo i v druhé sadě. A o třetí řeč už byla.

„Nehráli jsme špatný volejbal, domácí jsme potrápili a to mě těší. Škoda prvního setu, kdy rozhodnul rozhodčí pro domácí. Druhý set byl dobrý, jen nám utekla koncovka. A třetí set nás rozstříleli domácí na servisu,“ vrátil se k utkání ústecký nahrávač Lubomír Bartůněk, jehož návratem z Lvů Praha ústecký SKV ožil.

Karlovarsko se na tři body nadřelo více, než čekalo. „Vítězství 3:0 se počítá, za to jsem rád. Výkon nic moc. Určitě jsme nepotvrdili výkon proti Příbrami z prvního zápasu. Dneska jsme od samého začátku špatně přihrávali. Měli jsme to velmi těžké, Ústí velmi dobře takticky podávalo. Zato naše podání dnes vůbec nefungovalo, takže jsme to museli umlátit v útoku, kde jsme udrželi nějaké to procento a to nás drží nad vodou,“ hodnotil Lukáš Ticháček, kapitán VK ČEZ Karlovarsko.

Ústeckého skalpu si cenil i trenér vítězů. „Tahle výhra se počítá. My jsme zápas dobře rozjeli, ale místo toho, abychom zůstali na vlně, tak jsme se postupně vytráceli a to hlavně v hlavách. Nemyslím si, že by kluci zapomněli hrát volejbal, ale musí se lépe psychicky připravit na nastávající zápasy,“ dodal karlovarský kouč Jiří Novák.