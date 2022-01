Podle mnoha ohlasů šlo o jedno z nejlepších derby s Děčínem v historii, souhlasíte? Určitě. Byl to rozhodně zápas, na který bude řada lidí dlouho vzpomínat. Já si dokonce myslím, že to může být jedno z nejpamátnějších utkání v Kooperativa Národní basketbalové lize. Ta atmosféra, která se navíc mísila s emocemi, jež dokumentovaly, jak důležité klání pro oba týmy to je, byla opravdu speciální. Bylo to cítit od prvních vteřin, kdy jsme vstoupili na hřiště.

Co bylo podle vás klíčem k vítězství?

Klíčový byl výborný týmový výkon v obraně. Nejdůležitější ale podle mě bylo, že jsme nenechali Děčín skórovat z rychlých protiútoků, protože to je něco, v čem jsou opravdu skvělí. Myslím, že v těchto ohledech jsme odvedli velice dobrou práci.

Děčín ve druhé půli mocně dotahoval. Jak jste se cítil, když smazal ztrátu 16 bodů?

Byl jsem klidný. Nikdy si nepřipouštím strach nebo nervozitu. V takových situacích už jsem byl mnohokrát. Basketbal je hra plná zvratů, úseků, kdy se chvíli daří jednomu týmu a potom zase druhému. Nám se vedlo v první půli, ale Děčín se dokázal do zápasu ve třetí čtvrtině skvěle vrátit. Nejlepší věc, kterou v takové chvíli můžete udělat, je zůstat v klidu, nepanikařit a dál hrát svou hru.

Vy jste evidentně klidný zůstal a deset ze svých 18 bodů jste nasázel v poslední čtvrtině, čímž jste Ústí výrazně pomohl k výhře. Máte rád takové zápasy?

Miluji je! Pokaždé se na taková střetnutí těším. Za sebe mohu říct, že pro takové zápasy žiji. Nutí vás to v sobě najít opravdového baskeťáka, ale nejen co se dovedností týče. Ukáže to hlavně, jak silný hráč jste mentálně. Je to pocit, který nedokážu přesně popsat, ale pokaždé mi připomene, proč basket tolik miluji.

Takže se na taková utkání připravujete i v hlavě?

Ano, celý týden před derby jsem si pouštěl sestřihy svých nejlepších výkonů v dalších velkých zápasech, které už jsem ve své kariéře odehrál. Pak jsem si ten zápas představoval v hlavě ve všech možných scénářích, které by mohl mít, a při tom jsem si říkal, jak bych měl v takové chvíli hrát. V podstatě jsem tedy ten zápas odehrál ještě než k němu skutečně došlo. Vím, že to zní asi bláznivě, ale je to věc, kterou před velkými zápasy dělám pokaždé.

A co cítíte přímo při zápasech proti Děčínu? Přeci jen jste tam strávil veleúspěšnou část kariéry…

Zápasy proti Děčínu mám rád, protože derby proti největším rivalům jsou zkrátka nejlepší. V takových utkáních zkrátka víte, že oba týmy se vydají na maximum, vyhrát ale může jen jeden. Opravdu si užívám emoce, které tato střetnutí přinášejí. Dva výborné týmy, které hrají na hraně svých možností až do poslední vteřiny, to je něco, co musí milovat všichni hráči, a věřím, že to baví i fanoušky. Co se týče Děčína, necítím k němu nic negativního. Užil jsem si roky, kdy jsem nastupoval za Válečníky, potkal jsem tam spoustu lidí, které mám stále rád a stali se mými dobrými přáteli. Teď ale nastupuji za Ústí, a tady je to podobné. Skvělý tým, spoluhráči i lidé kolem. Mám to tu rád a věřím, že je potěšíme dobrými výsledky.

Takže jaký bude cíl do skupiny A1?

Nejdůležitější je zapracovat na všech slabinách, které v tuto chvíli máme, abychom byli co nejlépe připraveni na souboje s těmi nejlepšími. Pak musíme jít zápas od zápasu, pokaždé nechat na hřišti všechno. Když se nám to podaří, věřím, že můžeme atakovat ty nejvyšší příčky ve skupině A1.