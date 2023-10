Šesté kolo nejvyšší futsalové soutěže nabídne dnes (v pondělí) v 19 hodin na ústecké Slunetě mezi domácím Rapidem a International Futsal Club Kadaň. Krom toho, že půjde o krajské derby, se bude jednat také o historicky první ligový zápas z ústecké palubovky před kamerami České televize.

Futsalisté Rapidu Ústí nad Labem | Foto: Deník/Daniel Brzák

Ústečtí doma naposledy nadělili desítku Mělníku, do zápasu ale půjdou jako outsider. Kadaň, kterou táhne zejména Brazilci Caio a Japa, je totiž na čtvrté pozici. Klubem ale nedávno zacloumal skandál kdy nyní již bývalý trenér Veljkovič napadl v kabině jednoho ze svých svěřenců.

Domácí ale nejsou pouze odhodlaní potvrdit výhru s Mělníkem. Rádi by také co nejvíc zaplnili sportovní halu na Klíši. "Utkání se odehraje před televizními kamerami a bude se vysílat živě na programu ČT sport Plus. Nyní tak máme společně možnost ukázat veřejnosti, že Ústí nad Labem město sportu není prázdným heslem, ale zakládá se na realitě a že futsalová komunita v Ústí nad Labem patří mezi největší v ČR," burcuje klub na svých sociálních sítích.

Oba aktéři si to před kamerami České televize rozdali už v loňském ročníku, Kadaň, tehdy ještě vedená jako Perštejn, ale hrála na své palubovce a nakonec ovládla dvanáctigólovou přestřelku 7:5. Nyní je řada na Rapidu.

"Doma máme zatím stoprocentní úspěšnost a budeme na ni chtít navázat. Nebude to lehké, proto vás zvu, abyste nás dorazili podpořit přímo do haly," řekl před utkáním kapitán ústeckého celku Martin Gajdoš. Hala na Slunetě bude otevřená už hodinu před utkáním, vstup na derby v 1. FUTSAL lize stojí pouze 50 Kč.