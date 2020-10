Jak se cítíte?

Rozhodně lépe, než jsem čekala. Nečekala jsem, že bych mohla vyhrát. Je to super pocit, který bych si ráda zopakovala.

Jedná se o vaši první boxerskou výhru. Jste dojatá?

Do určité míry ano, ale zase ne tak, abych plakala. Ale ano, jsem dojatá.

Lišil se tento zápas od vašeho prvního?

Rozhodně ano. Tady jsem byla pod výrazně větším tlakem. V hledišti byli moji kamarádi, kteří mě podporovali. Byla jsem pod tlakem, ale o to lepší atmosféra během utkání byla. Podporu diváků jsem během zápasu vnímala a snažila jsem se předvést co nejlepší výkon.

Co podle vás rozhodlo?

Připravovala jsem se poctivě každý den, příprava byla náročná. Myslím si, že rozhodlo poslední kolo. Řekla bych, že to měla být remíza, ale rozhodčí to musí vědět nejlépe.