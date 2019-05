Ve skupině A. Louny doma přehrály 5:1. Poté, co lounští zásluhou výher Fialy, Musila, Slezáka, Maříkové a nestárnoucí Vaškové získali ve dvouhrách potřebných počet bodů, byl zápas pro déšť ukončen.

Tenisté Severočeské tenisové C z Mostu museli o vítězství 5:4 ve Strakonicích bojovat do poslední čtyřhry, ve které zajistili vítězný pátý bod Černý s Plevou. Ve dvouhrách za Most bodovali muži Černý, Šilhavý, Pleva a Čech. Další výsledky: Slávia Plzeň - TCG Karlovy Vary 5:4, Lokomotiva Plzeň - Škoda Plzeň 3:6. Skupinu vede Most před Louny a Škodou Plzeň .

V C. skupině druhé ligy tým LTK Liberec C vyhrál v Hradci Králové nad domácím C týmem 6:3. Potřebným pět libereckých bodů získali ve dvouhrch Januška, Šúč, Zahrádka, Petruželová a Kohoutková, šestý přidali ve čtyřhře Súč se Zahrádkou. Další výsledky: Moravská Třebová - Houštka 6:3, LTC Pardubice B - TC Hradec Králové B 4:5, Český Brod Pernštýn Pardubice 6:1. Liberec je druhý za Moravskou Třebovou.

V první a druhé severočeské divizi družstev byla místo 16 zápasů druhého kola odehrána necelá polovina. Většina z nich nebyla kvůli dešti ani rozehrána a sehrány budou v náhradních termínech. Výsledky I. divize A: Duchcov - Krupka 0:6, skup. B: LTC Děčín - Slovan Liberec 5:4, Břízky Jablonec - ST Jablonec 3:6. Druhá divize A: Litoměřice - Jirkov 5:4, skup. B: Slávia VŠST Liberec --Štětí 3:6, Doksy - Libochovice 1:8, Frýdlant - Česká Kamenice 8:1. Tuto středu 8. května se hraje třetí kolo první divize a dohrávky některých zápasů druhé divize.

