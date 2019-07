V roce 2014 v Maďarsku navrhli Gábor Borsányi a Viktor Huszár stůl pro nový sport, který vychází z fotbalu. Nechali si patentovat skládací stůl připomínající ten na stolní tenis. Jeden z rozdílů je v tom, že stůl pro teqball má zaoblenou hrací desku. Na tu stejně jako ve stolním tenise dopadá míč.

Hra je určená pro dva hráče nebo pro čtyři, dvě dvojice. Hráči mohou míč zpracovat jakoukoliv částí těla kromě rukou. Díky tomu, že se do propagace této hry vložili bývalí světoznámí fotbalisté, například Ronaldinho, se teqball rozšiřuje po celém světě.

V České republice se organizuje Teqbeach Tour a v rámci ní se v Povrlech odehraje 27. července plážový turnaj. Začátek je stanoven na desátou hodinu. Pokud chcete proniknout do tohoto, pro mnohé lidi zatím neznámého sportu, můžete se registrovat do turnaje na webu www.cateq.cz, registrace jsou možné do 25. července. Startovné se neplatí.

Na mezinárodní úrovni se hraje teqball pod hlavičkou FITEQ, první světový pohár se odehrál v roce 2017 v maďarském městě Budapešť za účasti více než dvaceti národních týmů. Aktuálně se federace pokouší co nejvíce propagovat sport s vidinou zařazení se mezi olympijské sporty.