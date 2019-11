Za svou kariéru už jste kromě Srbska hrál také v Bosně a Rumunsku, kde se vám zatím líbilo nejvíc?

To je těžká otázka na úvod. Asi bych řekl Spartak Subotica v loňské sezóně, protože tam se mi zatím nejvíc dařilo i přesto, že jsme nakonec sestoupili.

V České republice jste teprve pár dnů (rozhovor vznikal ve středu 7. listopadu, pozn. autora), ale jaký dojem na vás stihla udělat?

Mám spoustu kamarádů, kteří už v Česku hráli a vždy se jim tu líbilo, což se mi potvrdilo. Jsem tu teprve druhý den, ale i co se týče klubu jsem zatím maximálně spokojený a už se nemohu dočkat prvního zápasu za Slunetu.

V Subotici s vámi působil Luka Igrutinovič, který hrál přímo v Ústí, mluvil jste i s ním?

Samozřejmě a chválil celý klub, trenéra i management.

Fanoušci vás zatím neměli možnost vidět hrát, co od vás mohou čekat? V čem jste silný?

Co se útoku týče tak jednoznačně hra zády ke koši a pick and roll (clona rozehrávači na míč, pozn. autora). Dále pak útočný doskok. V obraně bych řekl především fakt, že ačkoliv jsem klasický pivot, jsem rychlejší, než ostatní hráči na mé pozici.

Co bylo hlavním důvodem, jenž vás nakonec přiměl přestoupit z domoviny do Ústí nad Labem?

Korektní nabídka Ústí. Čekal jsem na zajímavou šanci, která přišla právě odsud. Pak se přidaly i pozitivní reference, takže jsem se rozhodl výzvu přijmout.

Navíc budete hrát nejvyšší soutěž… Ačkoliv je srbský basketbal trochu jinde, tam jste sestoupili až do 2. ligy (třetí nejvyšší úroveň, pozn. autora)…

Jako sportovec si musíte dávat osobní cíle, výzvy, to je velice důležité. Subotici to sice bohužel nevyšlo týmově, ale já jsem byl se svými čísly spokojený. Nyní budu hrát v nejvyšší tuzemské soutěži, v klubu, který se chce dostat do play-off z co nejlepší pozice, což je pro mě další výzva. Udělám všechno pro to, aby se nám to povedlo.

Nedávno proběhlo MS v basketbalu, Česká republika se se Srbskem utkala o 5. místo. Co všechno o českém basketbalu jste pochytil?

Šampionát jsem samozřejmě sledoval. Český tým mě díky výsledkům zaujal a nebyl jsem sám, kdo vaše zápasy sledoval. Vím, že za vás nehrál Jan Veselý, s nímž by bylo možná umístění České republiky ještě lepší. Myslím, že zdejší basketbal je na vzestupu.

V lize se v několika zápasech potkáte s hráči, kteří nechyběli v reprezentačním výběru. Jak se těšíte na vzájemnou konfrontaci?

To je další výzva, na kterou se těším. Rád se měřím s těmi nejlepšími a bude to pro mě fajnové srovnání, jak jsem na tom oproti zdejším reprezentantům.