Historicky první tři body si ve 2. kole Divize A připsal nováček třetí nejvyšší futsalové soutěže, FC NY Tiradores Ústí nad Labem. Ti po porážce v Liberci s domácím Pampuchem (4:7) přetavili proti Libereckým Gazelám ve tři body výhodu domácího prostředí, a také skvělý první poločas, který ovládli 5:1.

Duel rozhodovaly především fauly, Ústečtí proměnili dva desetimetrové kopy ze tří, hosté pak stejný počet dokonce z pěti nabízených. „S prvním poločasem jsem spokojený, dodržovali jsme všechno, na co jsme se připravovali, a neslo to své ovoce. Drželi jsme míč, zbytečně jsme se nikam netlačili, z čeho pramenily šance i góly. Druhý poločas ovlivnily dle mého sporné výroky rozhodčích, což nás rozhodilo v hlavách, to ale není omluva. V 8. minutě jsme měli pět faulů, což je špatně a celá hra se nám následně rozsypala. Soupeř kopal pět desetimetrových kopů, což je opravdu extrém a asi jsem to ani v životě neviděl. Díky bohu za velice slušně odbráněnou powerplay soupeře a tři body,“ řekl kouč vítězů Dušan Stíbal.