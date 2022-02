„Celou sezónu měli úžasnou, byli v laufu, válcovali to a mají zasloužený titul,“ chválil šampiony po utkání. Právě jeho celek s Rapidem padl v bitvě o zlato 2:6. „Byli futsalovější, vědí o sobě, jsou spolu už několik let, to si myslím, že byl základní stavební kámen po celý rok. Já jsem vždy soudný a opravdu smekám klobouk, jak Ústí pracuje s mládeží.“

Mladí Rapiďáci hrají nejvyšší soutěž teprve třetí sezónu, přesto už loni okusili Final four, letos to dotáhli až ke zlatu. „Myslím, že to je tím, že v Rapidu opravdu dbáme na mládež a talentovaným klukům, kteří mají chuť pracovat, dáváme příležitost i v ligovém áčku. Máme také individuální tréninky s hráči, kteří se chtějí zlepšovat ještě nad rámec běžných tréninků, takže je to podle mého souhra více okolností,“ poodhalil Čapek tajemství úspěchu.

Florbalisté Ústí si zajistili vítězství v základní části, ženy zvládly derby

Zmínit nezapomněl ani spolupráci s ústeckou Mongaguou, což je amatérské sportovní sdružení pro děti z vyloučených lokalit, které ve svém volném čase trénuje Lukáš Pulko. Ten se zasadil mimo jiné o rekonstrukci hřiště v jedné z těchto lokalit, za pomoci různých dárců shání pro tyto děti také sportovní vybavení. A právě odsud pak Rapid čerpá další talenty. „Díky patří právě i Mongague a Lukáši Pulkovi, je to i jeho zásluha,“ řekl Čapek, jenž řadí republikový titul opravdu vysoko. „Kdybych to měl srovnat, tak je to asi stejné, jako byl postup A týmu do nejvyšší soutěže.“