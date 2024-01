Zdeněk Fanta sbíral světové tituly jako závodník a později i trenér jako na běžícím pásu. Bez přehánění. Celkově se stal, mimo jiné, devatenáctkrát mistrem republiky, aktivní kariéru uzavřel bronzovou medailí na nezapomenutelném mistrovství světa v Jihoafrické republice, pod jeho vedením se zrodily hvězdy silového trojboje Petr Theuser, Martin Košnar, Janové Vrba a Kalinič a plejáda dalších.

Zdeněk Fanta, silový trojbojař, závodník a trenér, oslavil 70. narozeniny. Foto: se souhlasem autora ZF | Foto: Deník/VLP Externista

"Na koho jsem šáhl, z toho byl šampion," říká s úsměvem legendární silák Zdeněk Fanda, jenž v minulých dnech oslavil jubilejní 70. narozeniny. Sportu se ikona ústeckého Sokolu věnuje dál, kondici si udržuje.

Sám, jako aktivní závodník a jeden z duchovních otců silového trojboje, udělal řadu rekordů. "

Když jich bylo šestnáct, přestal jsem to počítat. Pamatuji si na tituly na pražském Střeleckém ostrově nebo v Bánské Bystrici, škoda, že jsem se kvůli zdravotním problémům nemohl na závěr ukázat na závodech doma v Ústí nad Labem . Je se ale za čím ohlížet. Projel jsem celý svět, cestoval i za totáče. Lítali jsme Ameriku, Kanadu, byl jsem třeba i na hokeji v Montrealu. Později jsem se začal věnovat trénování. Moje krédo znělo: Nic není zadarmo, Vím, že to se mnou nebylo jednoduché… Bylo náročné se mnou vydržet, ale silový trojboj byl pro mě a je styl. Postavil jsem si na něm celý život. Teď je pro mě nejdůležitější zdraví a rodina. lidi, které mám kolem sebe."

Fanta je podepsán pod úspěchy řady elitních závodníků. Mezi "jeho hlavní koně" patřil například mistr světa z Atlanty Martin Košnar. I on je majitelem několika titulů.

"Do Ústí nad Labem jsem přišel jako student, vůbec nikoho jsem neznal a Zdeněk se mě ujal a seznámil mě s lidmi, kteří mě tady pomohli ke studiu, práci, kterou jako ředitel školy v Předlicích dělám do teď, i samozřejmě k trénování. Udělali ze mě to, co dneska jsem. Jsme prakticky v denním kontaktu, vidíme se jednou dvakrát týdně a společně si trénujeme. Co bych mu popřál? Nejdůležitější je samozřejmě zdraví."

Podobné přání přejí oslavenci kulatého jubilea například Roman Pal, Petr Šulc, Ota Drudik, Jan Kalinič, Jan Fišer, Jiří Dušek a Jan Vajčnar.