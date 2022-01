Po zápase se vám asi dost ulevilo, že? Jo! Ta úleva byla obrovská. Několikrát jsem se připravoval, co bych asi tak řekl, kdyby se to nepovedlo. Kdybychom ten postup nedotáhli, bylo by to, jako by se nám zastavil svět. Teď už to můžu říct, nervozita před tím duelem by se dala krájet, věděli jsme, že jsme favorit, jsem strašně rád, že jsme to zvládli.

Takže byl i nějaký tlak ze strany majitele klubu?

Ano, byl. Řekl nám, že nechce být devátý. Ale to k tomu patří, jsme profesionálové, a musíme se s tím srovnat. Udrželi jsme se v A1, jsme teď na dostřel pátému, šestému místu, o které se určitě chceme porvat.

Amazing! Strhující bitvu o postup rozhodli pro Ústí Američané

Když začal Děčín dotahovat, měl jste tam opět nějaké debaty s rozhodčími, které k vám už tak trochu patří. Byl to i pokus nějak nahecovat a vyburcovat tým?

Přesně tak. Vedli jsme o 11 bodů a najednou to bylo o dva, bylo tam pět sporných momentů a všechny byly posouzené ve prospěch Děčína. Vím, že mě je někdy plný dům, chápu, že ne každému se to líbí, ale dávám si pozor na to, co říkám. S rozhodčími mluvím vždy slušně, myslím, že ten jejich tlak na to dostat mě z haly je zbytečný. Někteří rozhodčí se mnou zkrátka mají problém a nemají mě rádi.

Děčín vzdoroval opravdu dlouho, co zápas rozhodlo?

Řekl bych, že jsme to prostě umlátili. Já osobně jsem v roli generálního manažera takto těžký důležitý zápas asi nezažil. Děčín má jednu obrovskou výhodu, a to fakt, že umí těžké zápasy, protože jich odehrál strašnou spoustu. Hráči jako Pomikálek, Šiška nebo Kroutil za sebou mají mraky takto klíčových soubojů. Musím vzdát Děčínu hold, jelikož hráli fakt dobře. Ať už ty zápasy předtím, nebo teď u nás. Byli na koni, kousali, oni takoví zkrátka jsou. Mám rád, když soupeři nejsou chcíplé ryby a zápas má šťávu, ale bylo to hodně náročné.

FOTO: Boj do poslední minuty! Sluneta přetlačila Děčín

Ale hnala vás plná hala. Po dlouhé době. I to muselo v závěru dodat týmu šťávu, ne?

Rozhodně! Dalo to vzpomenout na doby před dvěma lety před covidem, kdy to bylo na derby i na jiné vypjaté zápasy samozřejmostí. Jsme za to strašně rádi, i kluci po zápase si pochvalovali, že to bylo úplně něco jiného a že se jim v té atmosféře hrálo skvěle. A podepsaly se pod to oba fanouškovské tábory, jak náš, tak ten děčínský. Vždyť kdy naposledy obíhala halou mexická vlna? Lidé se bavili, a tak to má být. Chápu, jak se teď asi Děčín cítí, protože my bychom měli ty pocity úplně stejné, kdybychom prohráli. Přeji jim, ať se jim ve skupině A2 daří co nejlépe, a třeba se ještě letos potkáme.

To skoro zní, jako byste si i přes náročnost toho zápasu Děčín přál do případného předkola play-off…

Já především doufám, že dokážeme urvat umístění v elitní šestce, která opravdu není daleko, a předkolu se vyhneme. To bude teď náš další cíl v nadstavbové části. Ale ano, pokud bychom přeci jen museli do předkola, rozhodně bych v něm chtěl Děčín.

OBRAZEM: Takhle to vře v hledišti při basketbalovém derby Ústí s Děčínem

O tom rozhodne následujících čtrnáct zápasů v nadstavbové části. Už víte, kdy a s kým budete hrát?

Ještě ne, je to teď dost složité. Kromě našeho zápasu s Děčínem, který jako jediný ještě rozhodoval o postupu do skupiny A1 a pádu do skupiny A2, bylo pět dalších soubojů odloženo kvůli nákaze koronavirem. Vedení soutěže tak nyní řeší rozlosování a další náležitosti, včetně dohrání základní části. Pravděpodobně by se mělo začít už teď ve středu, otázkou ale zůstává, zda to bude dohráním toho posledního kola, nebo prvním kolem nadstavby. Předpokládám, že jasno by mělo být maximálně v pondělí.