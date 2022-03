„Jeli jsme tam v asi nejvíc zdecimované sestavě, co jsem zatím zažil. Dostali jsme tři rychlé góly, ačkoliv to na začátku druhé třetiny vypadalo, že bychom mohli se zápasem něco udělat, přišly mraky zbytečných vyloučení, a to zápas rozhodlo,“ řekl kouč Ústí Jan Fedák.