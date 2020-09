„Při ataku na Jana Bláhu mi trochu zatrnulo, protože krýt jsem ho měl já,“ rozebral situaci, kdy musel domácí quaterback na chvíli odkulhat ze hřiště. Blades si však poradili znamenitě, právě Imr vběhl mezi obránce, získal důležité yardy a jeho práci pak prvním touchdownem, který načal ústecký obrat, dokonal Ladislav Jenšík.

První poločas jste působili hodně ospale, to byl záměr?

To určitě nebyla taktika (smích). Ta zněla tak, že do zápasu vletíme, dáme dva, tři rychlé touchdowny a vypracujeme si náskok, abychom se dostali do takové svojí pohodičky. To ale úplně nevyšlo a o poločase jsme si řekli, co musíme zlepšit, což se nám povedlo téměř okamžitě. Dali jsme dva touchdowny v řadě a dostali se zpět na svou vlnu. Do dalších zápasů ale musíme zapracovat na tom, abychom takto hráli hned od úvodu, jinak se nám to může vymstít.

Vy sám jste měl na několika dobězích do end zony velký podíl…

Jasně, mám míč v ruce, ale je to práce celého útoku. Celá lajna odvádí výbornou práci, ať už to jsou bloky nebo nějaké falešné náběhy jiných hráčů. Ty body jsou komplexní, určitě to není jen má individuální zásluha.

Co ale byla skvělá individuální práce byl 76 yardový běh Nolana Corpeninga, jenž z hloubi své poloviny doběhl až do end zony. To dělá běžně i na tréninku?

Ano, dělá (úsměv). Sledovat ho je opravdu kouzelné, má úplně jiné pohyby, vypadá to, jako když sledujete hráče z jiné zeměkoule. Je to vážně neuvěřitelné.

Učíte se od něj hodně?

Dá se říct, že ano. Je dost pokorný a nehraje si na žádnou hvězdu, ale co řekne, to si bereme dost k srdci. Určitě nám má co předat.

Nepříjemnou srážku inkasoval v první půli i váš quaterback Jan Bláha. Nezatrnulo vám trochu, když se mozek hry skácel k zemi?

Zatrnulo, protože si myslím, že to byla moje chyba. Měl jsem jít do toho gapu (mezera, která vzniká v ofenzivní lajně mezi hráči, pozn. autora), odkud přišel ten blitz (defenzivní manévr, kdy se obrana snaží přímo atakovat quaterbacka soupeře, pozn. autora). Já tam bohužel viděl jiný blitz, myslel jsem si, že dělám dobře, ale nebylo to tak. Najednou tam vlétl hráč a Bláhič to kvůli mně takhle schytal.

Ve druhé půli jste dominovali, zdálo se, že Přerov odešel i fyzicky, souhlasíte?

Je to možné. Oni mají širokou základnu, ale měli během zápasu nějaká zranění, tuším, že snad tři hráči zápas nedohráli. Navíc my máme relativně svižný útok, takže je to jedna z možností.

Nakonec jste zvítězili celkem jasně o 21 bodů. Čekali jste tak snadnou výhru?

Věděli jsme, že to bude lepší a tvrdší soupeř, než Mustangové v minulém kole, ale nechtěli jsme, aby to bylo drama o jeden nebo dva touchdowny. Na druhou stranu jsme asi popravdě nečekali ani tak vysoký rozdíl ve skóre.

Z posledních tří zápasů jste udělali tři výhry a míříte do play-off. V kabině je tak asi uvolněná atmosféra…

Myslím, že jsme se vyřazovacím bojům hodně přiblížili. Teď máme volný víkend, ale pak nás stále ještě čeká důležitý zápas v Plzni, což je náš divizní rival a konkurent v boji o druhé postupové místo. Doma jsme je porazili o 21 bodů, takže pokud zvítězíme i u nich, nemělo by nás play-off minout. Věřím, že to urveme a do TOP 4 se podíváme.