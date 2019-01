Ústí n. L. - Jako špatný vtip se musí vedení ústeckých basketbalistů jevit další krok bývalého hráče Slunety Marka Stevanoviče. Ten totiž po nedávném odchodu z Ústí podepsal smlouvu s USK Praha.

Basketbalista Marko Stevanovič (uprostřed) v dresu ústecké Slunety. | Foto: Deník / Karel Pech

Je tomu zhruba měsíc, co, shodou okolností po domácím utkání Ústí nad Labem s USK Praha, požádal srbský univerzál vedení Slunety o rozvázání smlouvy kvůli návratu domů. Ačkoliv tak trenérovi Pištěckému znovu naboural již kompletní kádr a klub musí hledat letos již několikátou náhradu, nakonec mu ústecký manažer Tomáš Hrubý vyhověl. Nyní však přišla překvapivá zpráva - rodák z Bělehradu místo návratu domů zamířil do konkurenčního USK Praha.

"Pro nás je Stevanovič uzavřená záležitost, jelikož včera jsme mu podepsali přestup v rámci Kooperativa národní basketbalové ligy do USK Praha," potvrdil v pátek 11. ledna Hrubý. "My se k tomu nechceme dále vyjadřovat. S hráčem máme veškeré věci dořešené, proto jsme mu přestup potvrdili. Zaráží mě ale, jaký má charakter hráč, který chce rozvázat smlouvu z důvodu stesku po domově a nakonec podepíše jen o 100 kilometrů dál v Čechách. Klubu tím způsobil nemalé potíže s hledáním náhrady a jejím zapracováním do týmu," zakončil.

V Ústí je momentálně na zkušební lhůtě Američan Vinny Zollo, kterému skončí testovací období po nedělním zápase se Svitavami.